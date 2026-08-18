Trao đổi với VietNamNet, bà Phan Thị Bích Mười, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, Đắk Lắk) xác nhận, bà vừa có đơn gửi Đảng ủy và UBND phường "xin thôi giữ chức vụ quản lý" và xuống làm giáo viên để thuận lợi cho công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bà Phan Thị Bích Mười cùng học sinh tham dự cuộc thi "Cùng em sáng tạo Stem cấp trường năm học 2025-2026". Ảnh: NVCC

Trong đơn bà Mười cho biết, thông qua việc nắm bắt chủ trương của cấp trên, bà được biết các cấp có thẩm quyền đang tiến hành sáp nhập các cơ sở giáo dục. Việc chủ động xin rút khỏi vị trí quản lý ngay từ thời điểm này là mong muốn của bản thân nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giúp các cấp lãnh đạo chủ động hơn trong việc sắp xếp, cơ cấu, cũng như kiện toàn bộ máy nhân sự cho đơn vị mới.

Bên cạnh đó, bà Mười cũng nêu một số lý do cá nhân, đặc biệt là tình trạng sức khỏe không còn đảm bảo để gánh vác áp lực quản lý. Đồng thời những kế hoạch quan trọng của gia đình trong thời gian tới khiến bà khó có thể tập trung trọn vẹn tâm sức để điều hành công việc nhà trường một cách hiệu quả nhất.

Vì những lý do trên, bà Mười kiến nghị UBND phường Tân An xem xét, chấp thuận cho bà thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng để chuyển xuống làm giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại Trường THCS Lương Thế Vinh.

Bà Mười cũng khẳng định việc xin xuống làm giáo viên là hoàn toàn tự nguyện, không chịu bất kỳ áp lực hay tác động nào từ bên ngoài cũng như gia đình.

Cũng theo bà Mười, tại Trường THCS Lương Thế Vinh, ngoài bà còn có một phó hiệu trưởng (SN 1970) tự nguyện xin xuống làm giáo viên để tạo thuận lợi trong công tác sắp xếp trường lớp, dù ông vẫn còn 6 năm công tác.

Ông Phạm Trung Nghĩa. Chủ tịch UBND phường Tân An xác nhận, bà Mười cùng một phó hiệu trưởng của Trường THCS Lương Thế Vinh là ông Nguyễn Công Hàm đã tự nguyện nộp đơn xin xuống làm giáo viên để tạo thuận lợi cho địa phương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục.

"Nếu tập thể lãnh đạo Đảng ủy và UBND phường đồng ý theo nguyện vọng của hai thầy cô, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức để bà Mười và ông Hàm tiếp tục phát huy năng lực trong quá trình công tác, giảng dạy sau này", ông Nghĩa nói.

Bà Mười được đánh giá là một hiệu trưởng giàu năng lực và tâm huyết với nghề. Ảnh: NVCC

Đánh giá về bà Phan Thị Bích Mười, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, bà Mười là hiệu trưởng vừa có năng lực quản lý giỏi, vừa tâm huyết với nghề, luôn gần gũi với đồng nghiệp, quan tâm tới học sinh và có ý thức giữ gìn uy tín, hình ảnh nhà trường.

Ông Quang chia sẻ, trong công tác quản lý, điều hành đơn vị, bà Mười luôn chú trọng đổi mới phương pháp quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập kỷ cương nhưng thân thiện. Nhờ đó nhà trường đã tạo điều kiện tối đa để giáo viên phát huy năng lực chuyên môn và giúp học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt.

Bà Phan Thị Bích Mười (SN 1978) tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Bà đã có 26 năm cống hiến cho ngành giáo dục, trong đó có 14 năm làm giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh; 4 năm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột). Đến năm 2018, bà được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An).