Về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến ngày 20/8, 16 địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp; cả nước dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8. Số cơ sở giáo dục dự kiến giảm từ 37.515 xuống 18.575, tương ứng giảm 50,5%. Việc sắp xếp này tạo những trường liên cấp, trường nhiều cấp học.

Việc sắp xếp cũng tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ. Theo Bộ GD-ĐT, dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó và 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Từ đó, số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên, tương đương với số biên chế giáo viên được giao năm 2025 chưa tuyển dụng và gần bằng số giáo viên đang hợp đồng. Do đó, theo Bộ GD-ĐT, cơ bản năm học mới không phải thêm biên chế cho giáo dục.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Moet.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Giáo dục cũng nhìn nhận còn những hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung giải quyết.

Trong đó, việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được khắc phục triệt để. Sau sắp xếp, theo Bộ GD-ĐT, dự báo năm học 2026-2027 còn cần bổ sung khoảng 43.267 biên chế giáo viên, trong khi còn 44.770 chỉ tiêu biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng và đang có khoảng 48.374 giáo viên hợp đồng.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng chưa theo kịp quy mô người học. Hiện, cả nước còn thiếu khoảng 45.691 phòng học và 27.084 phòng học chức năng; vùng khó khăn còn 6.477 phòng học nhờ, mượn; mức đáp ứng thiết bị dạy học tối thiểu bình quân mới đạt khoảng 50,6%.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027 là xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất.

Cụ thể, ưu tiên ngân sách và đầu tư công cho giáo viên, phòng học, thiết bị, trường nội trú biên giới, hạ tầng số, phòng thí nghiệm và đào tạo nhân lực chiến lược. Tăng việc điều động, hợp đồng, thỉnh giảng và chính sách thu hút đối với nhà giáo, môn học, ngành nghề, địa bàn khó tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng xác định trọng tâm cần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, kỷ cương và an toàn trường học.

“Theo đó, tiếp tục tinh giản nội dung, nâng chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, nghệ thuật và thể chất; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Giảm hồ sơ, hội họp không cần thiết; đổi mới kiểm tra, đánh giá; siết kỷ cương thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, thu chi; tăng tư vấn tâm lý, y tế trường học, an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực, xâm hại và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm gọn nhẹ, thực chất, phòng chống gian lận, tiêu cực”, ông Thưởng nói.

“Năm học 2026-2027, yêu cầu đặt ra là phải chuyển nhanh chủ trương thành hành động, chính sách thành kết quả và nguồn lực thành chất lượng giáo dục thực chất”, ông Thưởng nhấn mạnh.