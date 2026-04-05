Sáng nay, khoảng 135.000 thí sinh sẽ bước vào đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM. Kỳ thi tổ chức tại 57 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành từ miền Trung đến Tây Nam Bộ, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm để xem ví trí phòng thi tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên (phường Chợ Quán). Tại đây có 33 phòng thi.

Nhật Huy, Phương trinh, Quỳnh Lam kiểm tra lại những thiết bị mang theo vào phòng thi.

Em Trung Kiên, học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên mang theo 5 cây bút chì để chuẩn bị chắc chắn cho các bài thi trắc nghiệm.

Bài thi đánh giá năng lực năm 2026 giữ cấu trúc ổn định từ năm 2025, gồm 120 câu trắc nghiệm làm trong 150 phút. Nội dung chia thành 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu, gồm tiếng Việt và tiếng Anh), toán học (30 câu) và tư duy khoa học (30 câu).

Đa phần các thí sinh đều rạng rỡ, tự tin trước kỳ thi.

Nam sinh Trường Chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ rằng em tự tin nhất về tư duy khoa học. "Với những lần thi trước tự làm em được trên 800 điểm, mong rằng hôm nay em đạt điểm trên 900", cậu nói.

Em Trung Anh tranh thủ xem lại kiến thức. "Nếu kết quả đợt thi này không tốt, em sẽ tiếp tục đăng ký tham gia đợt thi tiếp theo", Trung Anh chia sẻ.

Nhiều thí sinh tham dự tại điểm thi này cho biết, dự định chọn sử dụng kết quả kỳ thi này làm hình thức xét tuyển chính để nộp hồ sơ.

Khoảng 7h30, các thí sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi, làm thủ tục dự thi.