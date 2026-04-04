Chậm 15 phút sẽ không được dự thi

Khoảng 135.000 thí sinh sẽ bước vào đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM vào sáng 5/4. Kỳ thi tổ chức tại 57 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành từ miền Trung đến Tây Nam Bộ, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, yếu tố quan trọng đầu tiên thí sinh cần lưu ý là thời gian. Thí sinh phải có mặt đúng giờ ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục. “Nếu đến muộn sau 7h45 hoặc vào phòng thi khi đã tính giờ làm bài 15 phút, thí sinh sẽ không được dự thi.

Khi đi thi, thí sinh bắt buộc mang theo giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân hợp lệ là bản chính, còn hạn sử dụng như thẻ căn cước công dân đã dùng để đăng ký hoặc hộ chiếu đối với thí sinh nước ngoài. Trường hợp không có giấy tờ tùy thân, thí sinh phải đến phòng hội đồng thi sớm ít nhất 30 phút, xuất trình giấy báo dự thi và căn cước điện tử trên VNeID để được xem xét.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM.

Sau kỳ thi, trong vòng 7 ngày, thí sinh phải bổ sung giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu bị mất giấy tờ hoặc nộp bản sao chứng thực căn cước/hộ chiếu để được cấp kết quả. Nếu không hoàn tất các thủ tục này, thí sinh sẽ không được công nhận kết quả thi.

Với trường hợp quên giấy báo dự thi hoặc phát hiện sai sót thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số căn cước, thí sinh cần đến phòng hội đồng trước giờ thi ít nhất 30 phút để được xử lý. Các thông tin khác có thể tự điều chỉnh trên hệ thống trong vòng 3 ngày sau thi.

Trong phòng thi, thí sinh phải tuân thủ nghiêm quy chế. Trước khi làm bài, cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, số báo danh, mã đề vào đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp. Chỉ được dùng một màu mực, không dùng mực đỏ. Nếu phát hiện đề thi lỗi, thiếu trang, mờ, rách hoặc sai mã đề, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi trong 15 phút đầu.

Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm in sẵn, chỉ tô đáp án bằng bút chì đen. Nếu tô sai, phải tẩy sạch rồi tô lại. Không được đánh dấu riêng, không viết lên giấy báo dự thi hoặc tài liệu không do hội đồng phát.

Các hành vi bị nghiêm cấm gồm trao đổi, quay cóp, gây mất trật tự, hút thuốc, ăn uống gây ồn ào. Thí sinh phải giơ tay khi cần phát biểu và chỉ được rời phòng thi khi có phép, dưới sự giám sát. Không được nộp bài trước khi hết giờ và không được rời phòng thi trong suốt thời gian làm bài nếu không có lý do chính đáng.

Thí sinh phải bảo vệ bài làm, không để người khác can thiệp. Nếu phát hiện vi phạm, tùy mức độ, thí sinh có thể bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi, trừ điểm hoặc hủy kết quả; trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2026

Bài thi đánh giá năng lực năm 2026 giữ cấu trúc ổn định từ năm 2025, gồm 120 câu trắc nghiệm làm trong 150 phút. Nội dung chia thành 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu, gồm tiếng Việt và tiếng Anh), toán học (30 câu) và tư duy khoa học (30 câu).

Về chiến thuật làm bài, thí sinh được khuyên nên phân bổ thời gian hợp lý, ưu tiên làm các câu dễ trước, sau đó quay lại câu khó. Do đề thi không trừ điểm câu sai, thí sinh không nên bỏ trống đáp án mà nên dùng phương pháp loại trừ để chọn phương án phù hợp nhất.

Một lưu ý quan trọng là nên tô đáp án ngay sau khi chọn, tránh dồn vào cuối giờ dễ gây nhầm lẫn hoặc không kịp hoàn thành. Việc giữ bình tĩnh, tuân thủ quy chế và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sẽ giúp thí sinh hạn chế rủi ro và đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Theo quy định của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm nay, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, gửi nhận thông tin, ghi âm-ghi hình và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

Thí sinh không được mang vào phòng thi: Giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu; điện thoại di động, thiết bị truyền tin, thiết bị thu, phát, lưu trữ thông tin; thiết bị đeo thông minh, kính thông minh và các thiết bị công nghệ cao khác có khả năng bị lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài. "Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng không được mang nêu trên, dù chưa sử dụng, đều bị đình chỉ thi", quy định nêu rõ.