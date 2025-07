Ngày 9/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, sau khi sắp xếp, sáp nhập, Công an TP có 29 đơn vị cấp phòng và tương đương, 103 công an cấp xã, 2 đồn công an đã đi vào hoạt động từ ngày 1/7 theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an, đồng bộ cùng cả hệ thống chính trị.

Sau 1 tuần hoạt động, các mặt công tác đi vào nề nếp, xuyên suốt, không gián đoạn, thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Trung tá Đinh Tùng An, Phó Giám đốc Công an TP khảo sát, kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh: ANCT

Sau 1 tuần hoạt động, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 34% so với thời gian liền kề. Công an TP Cần Thơ chỉ đạo duy trì thực hiện xuyên suốt công tác quản lý hành chính, dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

279 lãnh đạo chỉ huy, cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi

Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ và lãnh đạo công an các đơn vị, chỉ huy công an cấp xã, đồn công an khu công nghiệp chủ động thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trước, trong và sau sắp xếp, sáp nhập công an cấp tỉnh, công an cấp xã.

Đồng thời thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định đối với cán bộ trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Đáng chú ý, 32 trưởng phòng, 105 phó trưởng phòng, 363 đội trưởng, 559 phó đội trưởng đã gương mẫu, tự nguyện giữ vị trí thấp hơn sau sắp xếp và 279 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Sau 1 tuần triển khai theo mô hình mới, tổ chức bộ máy công an thành phố đã ổn định; công an các đơn vị, địa phương xây dựng quy chế làm việc, phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ theo quy định, bảo đảm xuyên suốt, không để “đứt gãy”, gián đoạn.

Ban Giám đốc Công an TP đặc biệt quan tâm bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ sáp nhập, nhất là sắp xếp, bố trí lại phòng làm việc, nơi nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Toàn bộ tài sản của công an 3 tỉnh, thành được Phòng Hậu cần tiếp nhận, quản lý, cân đối, trang cấp cho các đơn vị, địa phương theo quy định và yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhằm hạn chế mua sắm mới.

Công an TP đang tham mưu, đề xuất Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ sắp xếp, bố trí các trụ sở, vị trí đất còn dư sau sáp nhập và kinh phí đầu tư, sửa chữa nơi làm việc, nơi nghỉ cho công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định, thời gian tới, Công an TP tăng cường công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng trọng điểm, nhất là tình hình sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp và Đại hội Đảng các cấp; quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý ngay từ đầu các vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia.

Bố trí các tổ điều tra theo khu vực; thành lập lực lượng tuần tra đặc biệt gồm cảnh sát hình sự, ma túy, cơ động, giao thông để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm, tăng cường điều tra viên về công an cấp xã đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống tội phạm trong tình hình mới...

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa khẳng định sẽ thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại Công an các đơn vị và Công an cấp xã, quyết tâm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.