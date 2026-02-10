Một năm có 3 ngày lễ Valentine, gồm: Valentine đỏ (14/2), Valentine trắng (14/3) và Valentine đen (14/4). Trong đó, ngày Valentine đỏ 14/2 phổ biến và có nhiều hoạt động tôn vinh tình yêu.

Ngày Valentine 14/2 hay ngày lễ Tình nhân được đặt theo tên của Thánh Valentine. Tên tiếng Anh của ngày này là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day.

Nguồn gốc của ngày Valentine

Nguồn gốc của ngày này có nhiều thuyết đưa ra nhưng phổ biến nhất là câu chuyện có liên quan đến Thánh Valentine.

Theo giả thuyết này, vào khoảng thế kỷ thứ III, Hoàng đế La Mã Claudius II cấm người dân tổ chức đính hôn và lễ cưới. Đó là vào năm 270, đế quốc La Mã đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được lòng dân.

Vị hoàng đế này cho rằng, đa số nam thanh niên không muốn tham gia quân đội vì không muốn rời xa gia đình hoặc người yêu. Và ông cũng nhận định những người lính không cưới vợ sẽ có sức chiến đấu dũng mãnh hơn. Do đó, Claudius II đã ban hành lệnh cấm kết hôn hoặc đính hôn để họ tập trung vào chiến tranh.

Trước sắc lệnh vô lý của Hoàng đế Claudius II, linh mục Valentine cùng nhiều người vẫn bí mật tổ chức đám cưới cho nhiều cặp đôi. Sự việc bại lộ, Valentine bị xử tử vào ngày 14/2/273. Trước khi chết, Valentine đã kịp gửi một tấm thiệp cho con gái của cai tù Asterius - một thiếu nữ mù lòa được ông chữa khỏi bằng phép lạ.

Trên tấm thiệp ấy, ông đã ký tên "dal vostro Valentino” (dịch là From your Valentine - từ Valentine). Cho đến ngày nay, các cặp tình nhân vẫn thường dùng cách ký tên này thay cho tên mình. Đây được coi là tấm thiệp Valentine đầu tiên trên thế giới.

Để tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh của Thánh Valentine, nhân dân đã lấy 14/2, ngày ông ra đi để làm ngày lễ Tình nhân và tôn sùng ông thành vị Thánh của các cặp đôi.

Trước đây, ngày Valentine chỉ có ở Bắc Mỹ và châu Âu. Ngày nay, nó được phổ biến ở nhiều quốc gia.