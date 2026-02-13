Lời chúc Valentine 14/2 cho vợ lãng mạn năm 2026

1. Đã bên nhau nhiều năm nhưng anh vẫn mong chờ ngày Valentine. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, mang tới tình yêu ngọt ngào và động lực để anh không ngừng cố gắng. Anh yêu vợ!

2. Chúc vợ yêu ngày lễ tình nhân ngọt ngào như socola, rạng rỡ như bó hoa hồng. Quà của em, anh để dưới phòng khách nhé! Tối nay em hãy mặc một bộ váy thật xinh và chờ anh về đón đi hẹn hò.

3. Mỗi khoảnh khắc bên em là một kỷ niệm đáng quý. Valentine này, anh muốn dành tặng em tất cả tình yêu trong trái tim anh. Chúc em một ngày thật tuyệt vời.

4. Mỗi ngày anh sống là một ngày đầy tình yêu vì có em bên cạnh. Valentine này, anh muốn nhắc em rằng, em là tình yêu duy nhất trong trái tim anh. Anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi.

5. Em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ luôn yêu em, hôm nay và mãi mãi. Chúc em một ngày Valentine tràn đầy yêu thương.

6. Em yêu, hôm nay là Valentine, một ngày đặc biệt để chúng ta dành cho nhau những lời yêu thương và tình cảm chân thành nhất. Anh muốn em biết rằng, trong suốt cuộc đời này, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm chồng của em. Chúc em có một ngày Valentine thật hạnh phúc và ngọt ngào, giống như tình yêu mà em dành cho anh mỗi ngày!

7. Hôm nay, em hãy dành 1 ngày để yêu thương và chăm sóc bản thân nhé! Hãy đi mua sắm, làm tóc, làm móng tay... Công việc nhà cứ để anh lo, các con cứ để anh chăm sóc.

8. Valentine 14/2, anh mong vợ yêu luôn hạnh phúc, rạng rỡ. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

9. Valentine năm nay trùng "mùa dọn nhà đón Tết". Hãy để anh thay em dọn dẹp nhé. Em hãy đi làm đẹp đi. Tối nay chúng ta cùng hẹn hò như ngày mới yêu!

10. Chỉ có em mới khiến trái tim anh loạn nhịp như thế. Chúc em một ngày Valentine ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.