1. Đã bên nhau nhiều năm nhưng anh vẫn mong chờ ngày Valentine. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, mang tới tình yêu ngọt ngào và động lực để anh không ngừng cố gắng. Anh yêu vợ!
2. Chúc vợ yêu ngày lễ tình nhân ngọt ngào như socola, rạng rỡ như bó hoa hồng. Quà của em, anh để dưới phòng khách nhé! Tối nay em hãy mặc một bộ váy thật xinh và chờ anh về đón đi hẹn hò.
3. Mỗi khoảnh khắc bên em là một kỷ niệm đáng quý. Valentine này, anh muốn dành tặng em tất cả tình yêu trong trái tim anh. Chúc em một ngày thật tuyệt vời.
4. Mỗi ngày anh sống là một ngày đầy tình yêu vì có em bên cạnh. Valentine này, anh muốn nhắc em rằng, em là tình yêu duy nhất trong trái tim anh. Anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi.
5. Em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ luôn yêu em, hôm nay và mãi mãi. Chúc em một ngày Valentine tràn đầy yêu thương.
6. Em yêu, hôm nay là Valentine, một ngày đặc biệt để chúng ta dành cho nhau những lời yêu thương và tình cảm chân thành nhất. Anh muốn em biết rằng, trong suốt cuộc đời này, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm chồng của em. Chúc em có một ngày Valentine thật hạnh phúc và ngọt ngào, giống như tình yêu mà em dành cho anh mỗi ngày!
7. Hôm nay, em hãy dành 1 ngày để yêu thương và chăm sóc bản thân nhé! Hãy đi mua sắm, làm tóc, làm móng tay... Công việc nhà cứ để anh lo, các con cứ để anh chăm sóc.
8. Valentine 14/2, anh mong vợ yêu luôn hạnh phúc, rạng rỡ. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
9. Valentine năm nay trùng "mùa dọn nhà đón Tết". Hãy để anh thay em dọn dẹp nhé. Em hãy đi làm đẹp đi. Tối nay chúng ta cùng hẹn hò như ngày mới yêu!
10. Chỉ có em mới khiến trái tim anh loạn nhịp như thế. Chúc em một ngày Valentine ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.
1. Anh yêu, anh biết không, cuộc sống của em đẹp hơn biết bao từ khi có anh bước vào. Cảm ơn anh luôn là người chồng tử tế, giàu tình yêu thương, nỗ lực mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Valentine hạnh phúc nhé chồng yêu!
2. Chúc mừng ngày lễ tình nhân 14/2. Em muốn nói với anh rằng em rất yêu anh và sẽ ngày càng yêu anh nhiều hơn nữa. Em mong anh luôn giàu sức khỏe, công việc may mắn, thuận lợi. Em sẽ mãi là hậu phương vững chắc của anh.
3. Anh là người bạn đời, người đồng hành tuyệt vời nhất của em. Em yêu anh rất nhiều và chúc anh một Valentine đầy ắp tình yêu và dư vị hạnh phúc.
4. Chồng yêu, trong cuộc đời này, em chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp được một người như anh. Tình yêu của chúng ta không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là hành động, sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Ngày Valentine này, em muốn anh biết rằng em yêu anh rất nhiều, mong tình yêu này mãi bền vững theo thời gian.
5. Công việc cuối năm bận rộn, anh đã vất vả thật nhiều! Hôm nay, trong ngày Valentine, anh hãy thư giãn, nghỉ ngơi nhé! Tối nay em sẽ nấu một bữa ăn thật ngon, toàn món anh thích.
6. Chồng yêu, em cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh. Chúc anh một Valentine thật đặc biệt, giống như cách anh luôn làm cho em cảm thấy đặc biệt mỗi ngày.
7. Valentine này, em không chỉ muốn chúc anh một ngày hạnh phúc, mà còn muốn hứa rằng em sẽ luôn yêu anh, đồng hành và chia sẻ cùng anh mọi niềm vui, nỗi buồn. Chúc cho tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi đẹp như ngày đầu, mãi mãi bền vững qua thời gian.
8. Mỗi ngày thức dậy, chỉ cần thấy anh bên cạnh, em đều cảm thấy hạnh phúc. Ngày nào với em cũng là ngày lễ tình nhân. Nhưng hôm nay, mình hãy cùng bớt công việc lại, tận hưởng buổi tối lãng mạn, ngọt ngào anh nhé.
9. Chồng yêu, em đã gửi các con về ông bà rồi! Tối nay, vợ chồng mình hẹn hò, cùng ăn tối và đi xem phim như lúc mới yêu nhé! Chúc anh Valentine hạnh phúc bên em!
10. Dù là ngày Valentine hay bất kỳ ngày nào, em cũng yêu anh như vậy. Chúc anh một ngày tuyệt vời, chồng yêu.
(Tổng hợp)