Sau gần một tháng tranh tài tại ba khu vực Bắc - Trung - Nam, VCK toàn quốc môn bóng rổ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 đã xác định 14 đội xuất sắc nhất, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ.

Vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến 29/8, quy tụ 122 đội bóng và 178 trận đấu. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 6 đến 11/9 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ở nội dung nam, 8 đội góp mặt gồm Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội và Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

BTC bốc thăm chia bảng đấu

Ở nội dung nữ, 6 đội gồm Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Hoa Sen, RMIT Việt Nam - cơ sở TP.HCM, Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Đại học Ngoại thương và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mùa giải 2026 cũng đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC) khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tham gia phối hợp tổ chức ngay từ đầu, bên cạnh vai trò truyền thông. Các trận đấu được truyền hình trên VTV6, VTVgo và livestream trên các nền tảng số.

Với 14 đội bóng đã vượt qua vòng loại, vòng chung kết không chỉ là cuộc tranh tài tìm ra những nhà vô địch sinh viên toàn quốc, mà còn là sân chơi để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tạo dấu ấn trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn.