Vòng loại khu vực miền Bắc NUC bóng rổ 2026 chính thức khởi tranh từ 5/8 tại NTĐ Đại học Bách Khoa Hà Nội, quy tụ 47 đội nam và 25 đội nữ, đến từ 48 cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp. Tổng cộng có 102 trận đấu ở khu vực phía Bắc, nhằm chọn ra 03 suất nam và 02 suất nữ tham dự vòng chung kết.

Vòng loại khu vực miền Bắc NUC bóng rổ 2026 đã khởi tranh từ 5/8

Đáng chú ý, trong mùa giải thứ năm, NUC Bóng rổ được lựa chọn trở thành môn Bóng rổ của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 (2 môn khác là Bóng đá và bóng chuyền). Nhờ vậy, giải đấu tạo nên dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phát triển của giải và mở ra giai đoạn mới trong việc tổ chức, truyền thông và mở rộng sức ảnh hưởng của phong trào bóng rổ sinh viên.

Sau khu vực miền Bắc, Vòng loại khu vực miền Nam được tổ chức từ 9 đến 23/8; Vòng loại khu vực miền Trung diễn ra từ 25 đến 29/8. VCK môn Bóng rổ dự kiến được tổ chức tại TPHCM từ 4 đến 11/9, với 14 đội tranh tài gồm 8 đội nam và 6 đội nữ.

Bóng rổ sinh viên ngày càng được nâng tầm

Được biết, ở mùa giải 2026, hệ thống giải thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) ghi dấu bước phát triển mới khi Đài truyền hình Việt Nam tham gia phối hợp tổ chức ngay từ đầu cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vietcontent và các đơn vị liên quan. VTV6 sẽ phát các hoạt động Khai mạc, Bế mạc cùng hầu hết các trận đấu trong khuôn khổ 3 giải NUC 2026.