Sự hợp tác này nhằm nâng tầm công tác tổ chức, sản xuất và truyền thông cho hệ thống giải bóng rổ VĐQG, đồng thời thúc đẩy các nội dung truyền thông cho đội tuyển Quốc gia, đưa hình ảnh bóng rổ Việt Nam tới đông đảo người hâm mộ cả nước.

Theo đó, từ năm 2026, FPT Play là nhà tài trợ và đơn vị bảo trợ truyền thông cho toàn bộ các giải đấu bóng rổ VĐQG, độc quyền sản xuất và phát sóng toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống VĐQG do VBF chủ trì và phối hợp tổ chức trong 3 năm. Nội dung được phân phối trên đa nền tảng gồm IPTV, OTT và các kênh mạng xã hội, giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận các trận đấu ở nhiều thiết bị khác nhau.

Bóng rổ là một trong những môn thể thao hấp dẫn.

Việc hợp tác với VBA – giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, giúp FPT Play sở hữu một trong những nội dung thể thao có sức hút lớn với khán giả trẻ, bao phủ toàn bộ hệ thống thi đấu từ trẻ đến thành tích cao và chuyên nghiệp.

Năm 2026, hệ thống giải đấu do VBF tổ chức bao gồm Giải vô địch các đội mạnh và các giải trẻ cho lứa tuổi U16, U18 và U20 ở cả 2 nội dung Bóng rổ 5x5 và Bóng rổ 3x3 cho cả Nam và Nữ.