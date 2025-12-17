Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Tiến Thiết (tức “Hải”, SN 1992, trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, với số tiền ước tính gần 1.000 tỷ đồng; bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (cùng trú tỉnh Nghệ An); Trần Thùy Trang (Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (Lâm Đồng); Trần Văn Huy (Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Võ Trung Thiện, Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (Tây Ninh). Riêng Mai Thị Tiến (Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Tú Anh (An Giang) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, qua xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, đặt trụ sở tại Campuchia.

Nhóm này giả danh luật sư, công ty luật để tiếp cận các nạn nhân từng bị lừa đảo qua mạng, hứa hỗ trợ thu hồi tiền, sau đó đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân nộp “phí thu hồi” vào các tài khoản do chúng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Cuối tháng 11/2025, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an TPHCM, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài triển khai 5 tổ công tác tại khu vực biên giới, kịp thời bắt giữ các đối tượng khi nhập cảnh về Việt Nam.

Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng thuê ô tô bỏ trốn về sân bay Tân Sơn Nhất nhưng đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.

Với thủ đoạn tinh vi, ứng dụng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để xác minh, thu hồi thêm tài sản bị chiếm đoạt.

Hiện Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và vận động những người đang lẩn trốn tại Campuchia ra đầu thú.