Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ hành vi của Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ), người sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt kiều để lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 400 triệu đồng.

Đối tượng Đinh Mộng Duy. Ảnh: CACC

Trước đó, đầu tháng 12, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) tiếp nhận đơn tố giác của chị H. (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L. (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy. Bước đầu, Công an phường xác định, năm 2019, Duy quen chị L. trong một khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L. hiền lành, Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và lập nhiều tài khoản Facebook để kết bạn với chị L.

Qua các tài khoản này, Duy thường kể chuyện là Việt kiều tại Mỹ, có người thân bị bệnh hoặc qua đời, cần tiền gấp để lo cho gia đình. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, chị L. đã nhiều lần chuyển khoản cho Duy với tổng số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Đến năm 2022, chị L. tâm sự với Duy rằng cần người giới thiệu cho bạn là chị H. Duy tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo khác, đăng ảnh ở Úc, khoe nhà sang, có nhiều tài sản. Đối tượng nhắn tin với chị H. rằng sắp về Việt Nam và hứa hẹn sẽ cưới chị.

Đến tháng 9/2025, Duy hỏi vay chị H. số tiền 2 triệu đồng. Do tin tưởng, chị H. đã chuyển tiền. Sau đó, chị H. bắt đầu nghi ngờ “bạn trai Việt kiều” và đến Công an phường Yên Hòa trình báo.

Cùng thời điểm này, chị L. (nạn nhân bị “bạn trai Việt kiều” trên mạng lừa suốt 5 năm) cũng đến công an phường tố giác sự việc. Tại cơ quan công an, trước những tài liệu do bị hại cung cấp, Đinh Mộng Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.