Anh Gao chụp ảnh cùng mẹ trong thời gian ở viện. Ảnh: QQ

Gao, người đến từ Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, đã ghi lại 14 ngày cuối đời của mẹ mình. Anh cho biết mẹ đến thành phố nơi anh sinh sống để điều trị sau khi bị sốt và ho kéo dài.

Ngày 29/8, anh quay lại khoảnh khắc bà bước xuống ga tàu. Khi đó, bà mặc chiếc áo khoác đỏ yêu thích, vẻ ngoài khỏe khoắn, tinh thần tốt và bước đi nhanh nhẹn.

Mẹ anh Gao mặc áo đỏ khi xuống ga. Ảnh: Sina

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy phổi của bà bị viêm. Tuy nhiên, thời điểm này, bà vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, làm những công việc thường ngày như dọn dẹp và giặt quần áo, theo SCMP.

Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng sức khỏe của bà xấu đi rõ rệt. Bà mất cảm giác thèm ăn, cơ thể ngày càng yếu và gặp khó khăn khi bước xuống giường.

Nhận thấy thời gian ở bên mẹ có thể không còn nhiều, Gao bắt đầu ghi lại hình ảnh của bà mỗi ngày.

Đến ngày 6/9, bà xuất hiện tình trạng khó thở và đau dữ dội khắp cơ thể. Khi người thân tập trung tại bệnh viện, bà bắt đầu nói với Gao và các con gái về những nguyện vọng cuối cùng.

Sau đó, sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm và bà được chuyển đến một bệnh viện ở Bắc Kinh, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Mẹ anh Gao khi mới nhập viện vẫn có thể ngồi, tự ăn uống. Ảnh: QQ

Khi rời phòng cấp cứu, bà nói với gia đình rằng mình không có điều gì phải hối tiếc về cuộc đời. Bà mong muốn được hỏa táng sau khi qua đời. Bà cũng gọi điện cho mẹ vợ của Gao để cảm ơn gia đình vì đã luôn ở bên và hỗ trợ mình.

Tôn trọng nguyện vọng của mẹ, gia đình quyết định dừng việc điều trị và đưa bà về nhà. Trong những giờ cuối cùng, bà ở bên chồng và các con, ngồi trên giường và tự lựa chọn bộ quần áo mình muốn mặc sau khi qua đời.

Ngày 11/9, mẹ của Gao qua đời ở tuổi 63 do suy đa tạng vì bệnh bạch cầu cấp tính. Những đoạn video được Gao ghi lại trở thành kỷ vật lưu giữ hình ảnh của bà trong những ngày cuối đời.

Mẹ anh Gao được đưa về nhà sau thời gian điều trị ở viện. Ảnh: QQ

Gao cho biết bệnh tình tiến triển quá nhanh, khiến gia đình không có nhiều thời gian chuẩn bị. Anh nhận ra gia đình đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của bệnh và đi khám quá muộn.

Trước đó, mẹ anh vốn có sức khỏe tốt nhưng đã trì hoãn việc khám bệnh khi bị ho từ tháng 2. Bệnh bạch cầu chỉ được nghi ngờ sau khi bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và được xác nhận sau khi bà qua đời.

Điều khiến Gao nhớ nhất là sự bình thản của mẹ trước những ngày cuối cùng.

“Nếu cuộc đời không chỉ được đo bằng độ dài, thì cuộc đời của mẹ tôi là một cuộc đời phong phú và trọn vẹn. Tôi quay những video này để sau khi mẹ ra đi, tôi vẫn có thể nhớ về những dấu vết mà mẹ để lại”, anh chia sẻ.

Hình ảnh, video về câu chuyện của bà được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người bày tỏ xúc động trước câu chuyện và tình cảm của gia đình.

"Sinh mạng con người thực sự mong manh. Mẹ của Gao là một người phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm. Các con của bà thể hiện tình yêu thương và lòng hiếu thảo", người dùng mạng bình luận.