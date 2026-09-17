Rạp chiếu phim Cineworld tại Broughton, xứ Wales. Ảnh: GGmap

Molly Connah (32 tuổi), sống tại xứ Wales (Vương quốc Anh), đưa con trai Alfie, 9 tuổi, đến rạp Cineworld ở Broughton xem phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy hôm 28/8, khi đã quá ngày dự sinh một ngày.

Khoảng 13h20 cùng ngày, cô đến bác sĩ kiểm tra nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, sau 40-45 phút kể từ khi bộ phim bắt đầu, Connah xuất hiện những cơn đau chuyển dạ. Cô vẫn nhớ rõ cảnh phim đang chiếu khi phải rời khỏi phòng chiếu.

"Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn", Connah chia sẻ.

Sau khi rời phòng chiếu, cô gọi đến bệnh viện và được hướng dẫn đến viện ngay để kiểm tra. Connah cũng gọi cho chồng là Scott đến đón.

Tuy nhiên, tình hình diễn biến nhanh hơn dự kiến. Connah vỡ ối và không thể chờ thêm. Cô sinh con ngay tại rạp. Quản lý rạp phim Michelle McClean và nhân viên Leah Prytherch cùng các đồng nghiệp đã hỗ trợ cô. Họ dùng khăn và ga trải giường để che chắn cho sản phụ, tờ People đưa tin ngày 16/9.

“Tôi nói với mọi người rằng tôi không thể chờ được nữa, tôi phải sinh em bé thôi. Chỉ sau 2 lần rặn, con gái tôi đã chào đời”, cô kể.

Molly Connah và con gái Elsie Lamb mới chào đời. Ảnh: Molly Connah

Bé gái Elsie Lamb chào đời lúc 16h57, nặng 3,2 kg. Một nhân viên cấp cứu thuộc đội phản ứng nhanh đã đến ít phút sau đó.

Scott cũng đến rạp vài phút sau khi con gái chào đời. Sau đó, Connah được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Hiện cả Connah và bé Elsie đều khỏe mạnh. Cậu bé Alfie cũng rất hào hứng khi trở thành anh trai và tích cực giúp mẹ chăm sóc em gái.

Mới đây, gia đình cô mang theo sô cô la, quà quay lại rạp chiếu phim Cineworld để cảm ơn các nhân viên đã giúp đỡ. Họ cũng được rạp tặng 4 vé xem phim và hy vọng sẽ quay lại để hoàn thành bộ phim dang dở.