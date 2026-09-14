Tình yêu nảy nở nơi đất khách

Huỳnh Châu Thúy Vi (32 tuổi) sinh ra và lớn lên ở TPHCM, còn Amirul Hamzad Amirrashid (34 tuổi) sinh ra ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Hai người, khác quốc tịch và tôn giáo đã bén duyên khi cùng sống và làm việc tại Úc, vun đắp nên tổ ấm đa văn hóa.

Amirul theo mẹ sang Úc định cư vào năm 2017. Năm 2022, Thúy Vi cũng đến đây làm việc với visa lao động kỳ nghỉ.

Ngày đó, Vi làm việc cho một xưởng đóng trái cây, còn Amirul là quản lý tại xưởng. Trùng hợp, Vi thuê phòng trọ gần nhà của Amirul nên mỗi ngày chị thường nhờ anh đưa đón đi làm.

Tình yêu của họ nảy nở nhờ sự hòa hợp về tính cách và sở thích

“Đúng ra, tôi phải trả anh ấy khoảng 200.000 đồng cho mỗi lượt đi nhờ nhưng anh không lấy tiền của tôi. Dù rất ngại nhưng vì từ nhà đến xưởng không có xe buýt nên tôi vẫn phải phiền anh. Để cảm ơn, tôi đã mời anh đi ăn một bữa”, Vi kể.

Hôm ấy, sau bữa ăn, Amirul chở Vi đi một vòng thành phố, trò chuyện về cuộc sống, công việc và dự định tương lai. Họ nhận ra cảm xúc đặc biệt trong mình nhưng chưa thổ lộ.

Mỗi ngày tan làm, thay vì về thẳng nhà, họ lại cùng nhau đi ăn. Amirul có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Sau 3 tháng tìm hiểu, họ chính thức hẹn hò.

“Anh Amirul rất tôn trọng phụ nữ. Khi mới yêu, tôi nói muốn giữ gìn tình cảm trong sáng cho đến ngày về chung một nhà. Anh đồng ý và giữ lời hứa, điều đó khiến tôi rất nể”, Vi kể.

Biết con gái yêu người ngoại quốc, mẹ Vi hoang mang. Amirul theo đạo Hồi mà mẹ chị thì chưa biết nhiều về tôn giáo này. Bà lo lắng, khoảng cách xa xôi và những khác biệt về văn hóa, tôn giáo khiến cả hai khó bên nhau lâu dài.

Đã có lúc, mẹ chị yêu cầu con gái về nước để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Còn cha chị chỉ nói "cha tin vào quyết định của con".

Nhờ kiên trì thuyết phục, tình yêu của họ đã được gia đình Vi ủng hộ

Mẹ Amirul hoàn toàn ủng hộ mối duyên của cặp đôi. Nhiều năm sống ở Úc, quan điểm của bà về văn hóa, tôn giáo rất cởi mở.

Bà không yêu cầu con dâu tương lai phải cải đạo, cũng không ép buộc chị phải tuân thủ những quy định của đạo Hồi. Khi trò chuyện với các con, bà luôn nói: “Chỉ cần hai đứa sống vui vẻ, hạnh phúc là được”.

Biết bố mẹ Vi lo lắng, mẹ Amirul chủ động gọi video cho họ, xin phép cho cặp đôi được đến với nhau. Bà còn cam kết, cuộc sống của Thúy Vi sẽ không có nhiều khác biệt khi kết hôn với con trai bà.

“Bố mẹ tôi sau những cuộc trò chuyện với anh Amirul và mẹ anh, đã yên tâm tác thành cho hai đứa”, Vi chia sẻ.

Đám cưới viên mãn

Năm 2025, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn ở Úc với sự tham dự của 30 vị khách và chính thức về chung nhà.

Tháng 7/2026, họ tổ chức đám cưới tại Việt Nam theo phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Phía nhà trai có 50 người là người thân, bạn bè của chú rể sang tham dự.

“Chúng tôi đã làm lễ đính hôn ở Úc nên lược bớt lễ bưng quả và rước dâu.

Trong hôn lễ, cô dâu, chú rể mặc lễ phục của Malaysia để đón khách, rồi đổi sang vest, váy cưới để làm lễ trên sân khấu. Cuối cùng, chúng tôi mặc áo dài để đi cảm ơn mọi người”, Vi kể.

Cặp đôi diện lễ phục Malaysia trong đám cưới ở Việt Nam

Gia đình Vi mời 300 khách đến chung vui, trong đó 6 mâm tiệc đãi nhà trai được chuẩn bị với thực đơn khác biệt, phù hợp với văn hóa Hồi giáo của họ.

Tiệc đãi nhà trai gồm các món ăn được chế biến từ gà và hải sản. Sự tiếp đón tỉ mỉ và tinh tế này khiến họ cảm động.

“Đám cưới của chúng tôi rất náo nhiệt. Hai bên gia đình cùng nhảy múa, hát hò, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn hòa hợp. Đó là điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất”, Vi bày tỏ.

Đúng như mẹ chồng Vi đã cam kết, cuộc sống của Vi sau hôn nhân không có nhiều thay đổi. Dù khác biệt về văn hóa nhưng vì yêu thương và trân trọng nhau, đôi bên sẵn sàng dung hòa.

Vi kể, đàn ông Hồi giáo thường muốn vợ ở nhà nội trợ, còn chồng gánh vác gia đình. Tuy nhiên, Vi có ước mơ và sở thích riêng, muốn được đi học, đi làm, thể hiện giá trị bản thân. Chị bày tỏ điều đó với chồng và được ủng hộ.

50 người nhà trai đã có mặt để chúc phúc cho cặp đôi

Đối với việc nhà, đôi bên sẵn sàng chia sẻ với nhau. Trước đây, họ không biết nấu ăn nên thường đi ăn ngoài nhưng khi về chung một nhà, họ muốn căn bếp ấm cúng nên đã cùng nhau học nấu nướng.

“Chúng tôi chia nhau làm, người này nấu ăn thì người kia rửa bát, người này giặt giũ thì người kia lau nhà... Chồng tôi là người Hồi giáo, không ăn thịt heo nên bữa ăn thường ngày chủ yếu là gà và cá. Tôi không thích ăn thịt heo nên chuyện này cũng không phải vấn đề lớn.

Mẹ chồng không yêu cầu tôi phải mặc trang phục truyền thống hay dùng khăn trùm đầu mỗi khi ra ngoài. Bà luôn nói ‘chỉ cần con thoải mái là được’”, Vi chia sẻ.

Thúy Vi hiểu, những khác biệt văn hóa, ngôn ngữ... không phải chuyện gì lớn nếu đôi bên thực sự yêu thương và biết vì nhau. Chị hạnh phúc vì đã tìm được người chồng hiện tại.

Ảnh: NVCC