Ngày 6/10, thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, trong khoảng hơn 1 giờ, từ 0h41 đến 1h46 ngày 6/10, tại xã Măng Bút và xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra 4 trận động đất liên tiếp.

Vị trí trận động đất có độ lớn 4,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Ảnh: TTBTĐĐ

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 0h41, có độ lớn 2,6 độ Richter. Tiếp đó, vào lúc 1h, xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 2,6 độ Richter. Cả hai trận động đất này xảy ra tại xã Măng Bút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đáng chú ý, vào lúc 1h28 cùng ngày, xuất hiện một trận động đất có độ lớn 4,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Sau đó 18 phút, lại xảy ra một trận động đất khác có độ lớn 2,9 độ Richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Cả hai trận động đất này xảy ra tại xã Măng Ri, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, trước đó, từ 18h52 đến 23h56 ngày 5/10, trên địa bàn xã Măng Bút đã xảy ra 10 trận động đất liên tiếp, có độ lớn từ 2,5-4,3 độ Richter. Độ sâu chấn tiêu dao động từ 8,1-8,3km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Có những trận động đất diễn ra cách nhau chưa đầy 1 phút.