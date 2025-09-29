Cụ thể, trong sáng 29/9, khu vực các xã Măng Bút và Măng Ri đã ghi nhận 4 trận động đất có độ lớn từ 2.6 đến 3.6.

Các trận động đất xảy ra vào các thời điểm 5h22, 8h41, 9h54 và 10h37, đều có cùng độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Vị trí xảy ra trận động đất tại xã Măng Bút.

Trước đó, tối 28/9, xã Măng Bút cũng ghi nhận 2 trận động đất xảy ra vào lúc 20h23 và 23h44.

Theo ông Đặng Bá Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, các trận động đất chỉ gây rung lắc trong vài giây, không gây thiệt hại về người và tài sản. Chính quyền đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách chủ động phòng tránh khi xảy ra rung chấn.