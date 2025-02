Cuộc thi viết thư quốc tế UPU luôn có sức hút với nhiều thế hệ học sinh. Năm nay, chủ đề của cuộc thi là: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”.

Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.

VietNamNet xin giới thiệu các bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 hay, ý nghĩa:

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Tưởng tượng bạn là đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Lời thủ thỉ của đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Tôi là đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Bức thư gửi loài người từ đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Đại dương và nỗi ám ảnh vết dầu loang

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Khi đại dương lên tiếng

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Gửi cô bé nhặt rác trên bãi biển

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Hóa thân thành đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Khi đại dương bị đe dọa

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Khi đại dương thành nơi chứa rác

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Đại dương và nỗi ám ảnh khai thác khoáng sản

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Bức thư khẩn từ đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Nỗi đau đại dương phải đối mặt

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: ‘Cơn bão’ rác thải đổ vào đại dương

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Khi đại dương bị khai thác quá mức

Cách viết thư UPU 2025 hay và sáng tạo

Xác định rõ chủ đề và thông điệp

Trước tiên, học sinh cần đọc kỹ chủ đề để hiểu rõ yêu cầu của cuộc thi, sau đó, hãy xác định thông điệp chính bạn muốn truyền tải. Một bức thư ấn tượng là bức thư có nội dung sáng tạo, góc nhìn độc đáo và liên hệ thực tiễn với cuộc sống. Hãy suy nghĩ về những tác động tiêu cực đại dương đang phải chịu, như ô nhiễm rác thải nhựa, biến đổi khí hậu, đánh bắt quá mức... đồng thời đưa ra giải pháp và lời kêu gọi hành động.

Bố cục bức thư

Một bức thư tham gia thi viết thư UPU cần có bố cục rõ ràng, có thể gồm ba phần:

Mở đầu: Giới thiệu người nhận thư và lý do viết thư một cách tự nhiên, lôi cuốn. Học sinh có thể viết thư gửi một nhà lãnh đạo, một nhà khoa học, một tổ chức môi trường hoặc bất kỳ ai quan tâm, có ảnh hưởng đến việc bảo vệ đại dương.

Nội dung chính: Trình bày quan điểm về chủ đề bằng những lập luận chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể. Các em có thể sử dụng ví dụ thực tế để minh họa về tình trạng ô nhiễm đại dương và tác động của con người, đồng thời nêu lên những biện pháp cần thực hiện để bảo vệ môi trường biển.

Kết luận: Nhấn mạnh thông điệp chính, thể hiện hy vọng về một tương lai xanh sạch hơn và kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ đại dương.

Sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, sáng tạo

Để bài viết thu hút, học sinh cần đảm bảo văn phong rõ ràng, giàu cảm xúc và phù hợp với người nhận. Một bức thư hay không chỉ cung cấp thông tin mà còn chạm đến cảm xúc của người đọc. Tránh viết sáo rỗng. Nên cố gắng thể hiện cá tính riêng qua cách diễn đạt. Học sinh có thể hóa thân vào đại dương, kể câu chuyện của mình bằng góc nhìn của thiên nhiên để tạo ấn tượng mạnh mẽ.