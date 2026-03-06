1. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt anh em trong phòng/ban/công ty, tôi xin gửi tới sếp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc sếp luôn là người thuyền trưởng vững vàng, đưa công ty gặt hái nhiều dự án quan trọng.

2. Chúc sếp ngày 8/3 ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và yêu thương. Cảm ơn sếp vì luôn là người truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho anh chị em nhân viên.

3. Nhân dịp 8/3, kính chúc sếp luôn bản lĩnh, kiên cường, sáng suốt. Mong chị sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

4. Chúc sếp ngày Quốc tế Phụ nữ ý nghĩa và trọn vẹn. Chúng em mong sếp luôn thành công, là người dẫn đường chỉ lối đưa công ty ngày một phát triển.

5. Nhân ngày 8/3, chúc sếp luôn hạnh phúc, thành công, sức khỏe và nhiều yêu thương. Chúng em sẽ làm việc chăm chỉ để sếp bớt phải âu lo.

6. Đối với em và nhiều thành viên khác trong phòng/ban/công ty, chị không những là người lãnh đạo giỏi chuyên môn, sáng suốt, nhiệt huyết mà còn là người chị quan tâm tới đời sống, tinh thần của mọi người. Mong chị ngày 8/3 và mọi ngày trong năm đều ngập tràn hạnh phúc!

15 lời chúc ngày 8/3 dành cho sếp nữ hay năm 2026. Ảnh minh họa: Freepik

7. Chúc sếp một ngày 8/3 vui vẻ, nhận được nhiều quà và những lời chúc tuyệt vời. Cảm ơn sếp vì luôn tận tâm, nhiệt huyết và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người!

8. Chúc sếp ngày 8/3 thật đáng nhớ với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc sếp luôn mạnh mẽ, xinh đẹp và đạt được mọi mục tiêu mong muốn.

9. Chúng em mong sếp - bóng hồng xinh đẹp và quyền lực của công ty có một ngày 8/3 đong đầy hạnh phúc và yêu thương. Chúc sếp luôn tươi trẻ và lưu giữ mãi sức khỏe như tuổi đôi mươi.

10. Thương gửi sếp, nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, em xin chúc sếp một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và đồng nghiệp. Mong sếp luôn tràn đầy năng lượng để giúp phòng/ban/công ty vượt KPI ngoạn mục.

11. Nhân ngày tôn vinh một nửa quan trọng của thế giới, em xin chúc sếp thật hạnh phúc và mong rằng mỗi ngày trôi qua, sếp luôn được sống trong tình yêu thương không chỉ của bạn bè, người thân mà còn là các anh chị em, đồng nghiệp trong công ty mình. Chúc mừng 8/3.

12. Cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ, chỉ bảo, giúp em tiến bộ. Với em, chị không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người chị tuyệt vời, là tấm gương để em noi theo. Chúc chị có một ngày 8/3 thật vui vẻ.

13. Thay mặt anh em trong công ty xin gửi tới sếp lời chúc 8/3, chúc sếp luôn vui - khỏe - trẻ trung, luôn giữ được tâm hồn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với công việc. Hãy luôn như một bông hoa tươi thắm, vẫn kiêu hãnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, sếp nhé!

14. Chúc mừng 8/3 người phụ nữ quyền lực nhất phòng/ban/công ty mình. Chúng em thực sự rất ngưỡng mộ năng lượng làm việc của chị. Mong chị luôn dồi dào sức khỏe, rạng rỡ và hạnh phúc.

15. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, em xin cảm ơn sếp đã luôn dìu dắt và tận tình chỉ dẫn em trong công việc. Chúc sếp vạn sự như ý và luôn thành công, luôn rực rỡ, toả sáng.

(Tổng hợp)