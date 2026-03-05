Ngày Quốc tế Phụ nữ phát triển từ một cuộc tuần hành biểu tình. Ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ đã xuống đường tại thành phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm cũng như có quyền bầu cử. Một năm sau đó, đảng Xã hội Mỹ đã công bố ngày Phụ nữ quốc gia đầu tiên.

Ý tưởng tạo lập ngày quốc tế cho phái yếu đến từ một người phụ nữ có tên Clara Zetkin. Bà đề xuất ý tưởng này vào năm 1910, tại Hội nghị quốc tế của các lao động nữ ở Copenhagen (Đan Mạch). 100 phụ nữ đến từ 17 quốc gia có mặt ở đó và họ nhất trí đề xuất của bà Zetkin.

Lúc đề xuất ý tưởng, bà Zetkin không đề cập đến thời điểm cố định được chọn là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Mọi thứ chưa chính thức hóa cho đến khi một cuộc đình công thời chiến nổ ra năm 1917, khi phụ nữ Nga yêu cầu "bánh mỳ và hòa bình". Bốn ngày sau cuộc tuần hành của phụ nữ, Sa hoàng buộc phải thoái vị và chính phủ lâm thời cấp quyền bầu cử cho phái yếu.

Ngày mà cuộc đình công của phụ nữ bắt đầu theo lịch Julian đang được sử dụng ở Nga khi đó là Chủ nhật, 23/2. Ngày này trong lịch Gregory (dương lịch) là 8/3 và đó là thời điểm được chọn làm Ngày Quốc tế Phụ nữ như hiện nay.

Như vậy, mỗi năm, phụ nữ có riêng một ngày được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Ở một số nước trên thế giới, 8/3 được coi là ngày lễ chính trong năm và tổ chức rất lớn. Đàn ông ở nhiều nước trên thế giới chọn tặng hoa và quà cho mẹ, vợ, bạn gái…

Ngày 8/3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ hay Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế, được Liên Hợp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Ảnh minh họa: F.P.

Tại một số quốc gia như Cameroon, Croatia, Romania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria và Chile, dù ngày 8/3 không phải là một kỳ nghỉ lễ nhưng vẫn được tổ chức rộng rãi.

Ngày Quốc tế Phụ nữ là một ngày lễ quốc gia ở nhiều nước, bao gồm cả Nga, nơi số lượng hoa bán ra tăng gấp đôi trong 3-4 ngày xung quanh thời điểm 8/3.

Ở Trung Quốc, nhiều phụ nữ được phép nghỉ làm nửa ngày vào 8/3 theo khuyến cáo của Quốc Vụ viện, mặc dù nhiều người sử dụng lao động không phải lúc nào cũng thực hiện ưu đãi này cho các nhân viên nữ.

Ở Italia, Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Festa della Donna được kỷ niệm bằng cách tặng hoa mimosa. Nguồn gốc của truyền thống chưa được xác nhận rõ ràng, nhưng nó được tin bắt đầu ở Rome sau Thế chiến II.

Ở Mỹ, tháng 3 là tháng lịch sử của phụ nữ. Tổng thống sẽ ra tuyên bố hàng năm nhằm tôn vinh những thành tựu của phụ nữ Mỹ.

Trong khi đó, phụ nữ trên thế giới thường kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bằng những hoạt động liên hoan, diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới, chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ…

Ở nước ta, các cơ quan, đoàn thể, gia đình thường tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Điều này bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của phụ nữ Việt Nam.

(Tổng hợp)