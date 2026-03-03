Nhân vật được nhắc tới là nữ doanh nhân Hoàng Huyên Ni, 44 tuổi, đến từ Tân Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn đông con, Hoàng Huyên Ni là con gái thứ 6 trong tổng số 7 anh chị em. Gia đình chị chỉ có một người con trai và mọi sự yêu thương đều dồn cho người này, trang SCMP đưa tin.

Chị thường phải ngồi ăn một mình ngoài bậc cửa. Cha mẹ thậm chí hiếm khi nhớ chính xác tên Hoàng Huyên Ni.

Một ký ức ám ảnh nhất trong tuổi thơ là lần chị bị ốm và bị cha mẹ bỏ lại trên núi. May mắn thay, một người qua đường phát hiện và đưa Hoàng Huyên Ni trở về nhà.

Trong bức ảnh duy nhất thời nhỏ, bà nội âu yếm bế em trai, còn Hoàng Huyên Ni ngồi nép ở mép ghế - một hình ảnh phản ánh rõ vị trí "bên lề" của người phụ nữ này trong gia đình.

Trường cấp 2 cách nhà gần 3 tiếng đi bộ qua núi. Mỗi tuần, Hoàng Huyên Ni chỉ có 1 NDT (khoảng 3.800 đồng) tiền tiêu vặt, mang cơm theo thì thường bị bạn học lấy mất.

Quyết tâm thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, chị thi đỗ vào Đại học Nông nghiệp Hồ Nam, theo học ngành khoa học động vật. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Huyên Ni kết hôn và chuyển đến Thâm Quyến làm việc trong lĩnh vực logistics.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến chị rơi vào trầm cảm và chịu bạo lực gia đình. Sau ly hôn, chị mất quyền nuôi con gái. Biến cố dồn dập nhưng cũng chính là bước ngoặt khiến chị quyết định sống cho bản thân.

Năm 2015, Hoàng Huyên Ni nghỉ việc, dùng toàn bộ 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng) tiền tiết kiệm để mở cửa hàng quần áo trên Taobao - sàn thương mại điện tử lớn thuộc tập đoàn Alibaba.

Thời điểm đó, thị trường thương mại điện tử Trung Quốc chuyển hướng từ giá rẻ sang chú trọng chất lượng - cơ hội lớn cho những người nhạy bén.

Cô bé sống khổ cực năm nào nay đã trở thành nữ doanh nhân bản lĩnh và thành công. Ảnh: SCMP

Chị cùng một người bạn nhập quần áo nữ cao cấp cỡ nhỏ, nhắm đến nhóm phụ nữ vóc dáng petite - những người thường khó tìm đồ vừa vặn. Hoàng Huyên Ni tự chụp ảnh quảng cáo sản phẩm, người bạn thì làm mẫu.

Chỉ sau 1 tháng, doanh thu vượt 100.000 NDT (hơn 380 triệu đồng). Tuy nhiên, đến năm 2017, những quyết định sai lầm khiến Hoàng Huyên Ni phải gánh khoản nợ 5 triệu NDT (19 tỷ đồng), mất nhiều khách hàng thân thiết.

Không đầu hàng, chị lao vào học quản trị thương hiệu, kinh doanh, thiết kế thời trang qua sách và các khóa học online.

Năm 2020, chị sáng lập thương hiệu riêng mang tên Mix Selection, tập trung vào chất liệu cao cấp và thiết kế thanh lịch cho phụ nữ vóc dáng nhỏ.

Thương hiệu nhanh chóng đón đầu xu hướng thời trang tân Trung Hoa - kết hợp lụa truyền thống với phong cách hiện đại. Riêng dòng váy phong cách này đã đạt doanh thu hơn 8,7 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng) vào cuối năm 2023.

Không chỉ bán hàng, Hoàng Huyên Ni còn xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, chia sẻ đời sống thường ngày, trực tiếp tương tác với khách hàng. Cách làm này giúp chị trở thành một trong những chủ shop nữ đầu tiên tại Trung Quốc tận dụng mạnh mẽ mạng xã hội để phát triển thương hiệu.

Đến năm 2025, doanh thu của Mix Selection vượt 250 triệu NDT- tương đương 36 triệu USD (hơn 941 tỷ đồng). Thương hiệu mở rộng ra thị trường quốc tế và sở hữu cộng đồng gần 2 triệu người theo dõi.

Hiện tại, Hoàng Huyên Ni không chỉ là doanh nhân mà còn là nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên chia sẻ hành trình khởi nghiệp và thông điệp trao quyền cho phụ nữ.

Chị xây dựng kho kiến thức cá nhân trên nền tảng AI, kết hợp lý thuyết sách vở với kinh nghiệm thực tiễn về giao tiếp, vận hành thương hiệu và kỹ năng sống.

"Tôi muốn nói với những cô gái từng giống tôi - bị gia đình và hôn nhân làm cho ngột ngạt - đừng từ bỏ. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, hy vọng sẽ đến", chị chia sẻ.