Từ 9-11/1/2026 ở Hà Nội và từ 16-18/1/2026 tại TPHCM sẽ diễn ra Liên hoan Nghệ thuật Lưu động vòng quanh Đông Nam Á mang tên "Giữa miền di dịch" với sự góp mặt của 15 nghệ sĩ hiện đang sinh sống và làm việc tại Đông Nam Á và Đức.

Liên hoan nghệ thuật "Giữa miền di dịch" quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực.

Liên hoan Nghệ thuật Lưu động vòng quanh Đông Nam Á Giữa miền di dịch khám phá chủ đề tha hương, một căn tính thành hình từ di dân và ly tán, qua các tác phẩm nghệ nổi bật từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: nghệ thuật thị giác, trình diễn, múa, thơ, và các chương trình cộng đồng đa dạng từ Đông Nam Á và Đức. Sự kiện do các Viện Goethe tại Việt Nam, Indonesia và Philippines đồng tổ chức, là kết quả đồng sáng tạo với 15 nghệ sĩ về chủ đề di cư và căn tính trong bối cảnh của khoảng cách.

Các nghệ sĩ tham gia được tuyển chọn bởi các Viện Goethe và một hội đồng giám khảo độc lập bao gồm nghệ sĩ trình diễn/giảng viên nghệ thuật danh tiếng quốc tế Melati Suryodarmo, nghệ sĩ đa ngành/giám tuyển uy tín Lizza May David và nghệ sĩ/nhà sản xuất nghệ thuật độc lập Nguyễn Hải Yến (Red) – người đồng thời là giám tuyển của liên hoan.

Khán giả sẽ được trải nghiệm những dự án nghệ thuật độc đáo.

Liên hoan khởi động chặng đầu tiên tại Hà Nội (9-11/1/2026), hợp tác với COMPLEX 01, trước khi ghé qua TPHCM (16-18/1/2026), Denpasar/Bali, Indonesia (22-25/4/2026) và Manila, Philippines (30/1-1/2/2026). Mỗi điểm dừng sẽ quy tụ từ 12-15 nghệ sĩ với tổng cộng 14 tác phẩm bao gồm trình diễn, workshop, sắp đặt, cùng khoảng 4 chương trình công chúng như chiếu phim, các thử nghiệm nấu ăn tập thể và những bữa ăn chung là phản hồi riêng với từng bối cảnh địa phương.

Chương trình tại Hà Nội giới thiệu các nghệ sĩ: Nguyễn Phương-Đan (Việt Nam-Đức), Hà Thúy Hằng (Việt Nam), Sarnt Utamachote (Thái Lan), nhóm groundtable (Thái Lan-Đức), “Fungi” Phương Trần Minh (Việt Nam-Đức), Bilawa Ade Respati (Indonesia), Nelden Djakababa Gericke (Indonesia-Philippines-Đức), Phạm Minh Đức (Việt Nam-Đức), Noutnapha Soydala (Lào), Seah Zelin (Malaysia), Jules Leaño (Philippines-Scotland-Đức), và Hiền Hoàng (Việt Nam-Đức).

Tại Hà Nội, chương đầu tiên sẽ diễn ra tại Hà Nội trong không gian COMPLEX 01, đồng thời cũng là đối tác cho liên hoan này, một khu phức hợp văn hoá năng động dành cho giới trẻ thủ đô. Sau đó, tại TPHCM, liên hoan sẽ diễn ra tại 257 Hoàng Văn Thụ dưới sự bảo trợ của của Tổng lãnh sự quán Cộng hoà liên bang Đức tại TPHCM.