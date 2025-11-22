Festival năm nay được tổ chức với mong muốn tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu – nơi ký ức, văn hóa và nhịp sống hiện đại giao hòa trong từng không gian trưng bày, từng hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là dịp đặc biệt để người dân và du khách cùng chào mừng những cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước.

Mở màn lễ hội là chương trình nghệ thuật “Khúc nhạc thu Hà Nội” diễn ra tối 21/11với hiệu ứng ánh sáng kết hợp âm nhạc, tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc, khơi dậy những ký ức thân quen về mùa thu Hà Nội trong lòng mỗi người.

Nhiều tiết mục biểu nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Huy

Festival năm nay có quy mô khoảng 150 gian hàng, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp du lịch, làng nghề, nghệ nhân và nhiều đơn vị văn hóa.

Mỗi không gian trưng bày được thiết kế như một “ô cửa ký ức”, mở ra hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp du khách cảm nhận hơi thở của Hà Nội xưa qua nét truyền thống và âm hưởng nghệ thuật đặc trưng.

Một trong những dấu ấn của lễ hội năm nay là chương trình đồng diễn nghệ thuật, diễn ra lúc 8h30 ngày 23/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Sự kiện quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Hà Nội và vùng Đồng bằng Bắc Bộ như: múa Lân sư rồng Thanh Oai, múa rối cạn Tế Tiêu, chèo tàu Đan Phượng, vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ, cùng phần trình diễn của sinh viên và thiếu nhi Thủ đô.

Chương trình không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo ra không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, giàu bản sắc.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm gian hàng tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Huy

Xuyên suốt sự kiện, ban tổ chức bố trí nhiều không gian trải nghiệm phục vụ người dân và du khách. Cụ thể, khu vực “Miền Lữ hành Phố cổ” tập trung chương trình kích cầu từ hãng hàng không, lữ hành, nhằm hâm nóng thị trường du lịch cuối năm.

Trong khi đó, không gian ẩm thực “Vị ký ức” và khu vực “Hà Nội - nhịp sống thanh xuân” mang đến trải nghiệm văn hóa qua các món ăn đặc trưng, hoạt động biểu diễn đường phố và workshop thủ công.

Song song với các hoạt động tại chỗ, hàng loạt sân chơi cộng đồng cũng được triển khai trong thời gian diễn ra Festival, tiêu biểu như cuộc thi “Thu trong mắt em”, “Khoảnh khắc ký ức Hà Nội”, tour trải nghiệm “Hà Nội 5 cửa ô”...

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 là nguồn động lực quan trọng để ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đổi mới, sáng tạo và phát huy mạnh mẽ bản sắc của một Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại lễ khai mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huy

Với chuỗi hoạt động phong phú, Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 là cầu nối đưa hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, trong trẻo và đáng trân trọng gửi tới người dân Thủ đô và bạn bè, du khách trong nước, quốc tế.

Ngọc Hà - Nguyễn Huy