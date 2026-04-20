Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Với chủ đề “Tự hào tiếp bước tương lai”, giải đấu quy tụ hơn 150 golfer là các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp thân thiết của Công ty Cổ phần AZB. Khác với các giải đấu phong trào thông thường, AZB Golf Masters được giới chuyên môn đánh giá cao trong việc kiến tạo một không gian kết nối chiến lược. Tại đây, các doanh nghiệp không chỉ giao lưu thể thao mà còn cùng chia sẻ các giá trị chung, thắt chặt tình đoàn kết trong hệ sinh thái xây dựng công nghiệp.

Tại sân golf Tân Sơn Nhất, các golfer được chia thành các bảng thi đấu dựa trên Handicap chính thức. Theo ghi nhận, dù mang tính chất giao lưu, giải đấu vẫn được điều hành theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Các golfer đã tham gia tranh tài ở nhiều hạng mục giải thưởng, từ giải vô địch các bảng đến các giải kỹ thuật như cú đánh xa nhất và cú đánh gần cờ nhất.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Tịnh - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần AZB, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: “Giải Golf AZB Golf Masters - Season 1 không chỉ là hoạt động kỷ niệm 15 năm, mà còn là nền tảng để AZB tăng cường kết nối, củng cố niềm tin và mở rộng hợp tác với các đối tác, khách hàng và cộng đồng”.

Ông Nguyễn Đức Tịnh - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần AZB

Thành lập từ năm 2011, Công ty Cổ phần AZB (30/03/2011 - 30/03/2026) là một trong những tổng thầu thi công xây dựng công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam. Suốt 15 năm qua, doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế nhờ quy trình quản trị kỷ luật và năng lực thực thi trực tiếp. Sự cam kết về chất lượng đã giúp AZB duy trì mối quan hệ bền vững với các chủ đầu tư và đối tác chiến lược, ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động nhất.

Theo đại diện công ty, sự thành công của một tổng thầu xây dựng luôn song hành cùng sự hỗ trợ từ mạng lưới các nhà cung cấp vật liệu, thiết bị và đơn vị tư vấn uy tín. AZB Golf Masters là lời tri ân sâu sắc mà doanh nghiệp gửi đến những người bạn đồng hành đã gắn bó trong suốt chặng đường dài.

Sự kiện khép lại bằng đêm Gala trao giải ấn tượng. Những chiếc cúp được trao không chỉ ghi nhận thành tích chuyên môn của các golfer mà còn là biểu tượng cho tinh thần bản lĩnh và khát khao chinh phục - những giá trị cốt lõi định hình nên văn hóa AZB.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, AZB xác định rõ: phát triển bền vững không chỉ đến từ năng lực nội tại mà còn từ một hệ sinh thái hợp tác vững mạnh. Với nền tảng vững chắc đã xây dựng, AZB đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, sẵn sàng bứt phá để cùng các đối tác kiến tạo nên những công trình chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xây dựng công nghiệp Việt Nam.

