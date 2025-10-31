Sau một ngày tranh tài dưới cơn mưa tầm tã, vượt qua các đối thủ mạnh, golfer Hồ Khắc Luận đăng quang với tổng điểm +1, nhận giải thưởng 50 triệu đồng. “Hôm nay thực sự là một thử thách lớn, cả về thời tiết lẫn tâm lý thi đấu. Nhưng tôi chỉ cố gắng tập trung cho từng cú đánh, giữ bình tĩnh và bám sát kế hoạch ban đầu”, golfer Hồ Khắc Luận chia sẻ sau chức vô địch.

Giải đấu khép lại thành công.

Hồ Khắc Luận ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân – lần đầu tiên lên ngôi ở một giải chuyên nghiệp nằm trong hệ thống VGA Development Tour. Nguyễn Hữu Quyết, golfer dẫn đầu trong phần lớn giải đấu, kết thúc với tổng điểm +3, chấp nhận vị trí thứ 3, kém Á quân Joel Troy 1 gậy.

Ngoài những cuộc tranh tài hấp dẫn, giải đấu lan tỏa với một hoạt động đầy cảm xúc mang tên “Birdie for Huế” – nơi mỗi cú đánh hay chỉ mang lại điểm số, mà còn hóa thành hành động yêu thương hướng về miền Trung ruột thịt.