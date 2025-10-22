Các golfer thi đấu ở 5 bảng: A, B, C, D (nữ) và bảng Tài năng trẻ, theo thể thức đấu gậy tính điểm NET (System 36). Danh hiệu vô địch (Best Gross) sẽ thuộc về golfer có tổng điểm Gross thấp nhất trong ngày thi đấu.

BTC thông tin về giải đấu.

Đáng chú ý, các golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, vô địch giải Golf quốc gia hoặc đứng đầu các nhóm tuổi tại VGA Junior Tour được miễn phí toàn bộ lệ phí tham dự. Ngoài ra, golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm trên cũng được hỗ trợ 60% lệ phí, thể hiện tinh thần khích lệ và đồng hành cùng thế hệ trẻ của giải.

Ở mùa giải này, giải thưởng Hole in One (HIO) rất hấp dẫn, với phần thưởng là những mẫu xe sang được đặt tại hố số 4, 6, 11 của sân.