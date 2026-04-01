Từng thất bại IVF, hành trình tìm con kéo dài gần hai thập kỷ

Sau khi sinh con đầu lòng, suốt 18 năm sau, chị Đàm Thu Chung (43 tuổi) không thể mang thai trở lại dù đã thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Kết quả thăm khám xác định chị bị vô sinh thứ phát do tắc cả hai vòi trứng, đây là nguyên nhân chính khiến khả năng thụ thai tự nhiên của chị gần như không còn.

Tắc 2 vòi trứng khiến tinh trùng không thể gặp trứng, gây vô sinh tự nhiên

Với mong mỏi có thêm con, chị Chung không dừng lại ở việc điều trị và thăm khám thông thường mà còn tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một cơ sở khác với hy vọng có con. Tuy nhiên, chu kỳ này không thành công, thậm chí việc dùng thuốc và can thiệp kéo dài khiến sức khỏe chị bị ảnh hưởng, tinh thần suy giảm, niềm tin bị lung lay.

Ở tuổi 43, khi thời gian sinh sản không còn nhiều, mỗi quyết định đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Sau rất nhiều đắn đo, tìm hiểu cẩn thận chị quyết định trao cơ hội thêm một lần nữa cho các bác sĩ tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh.

Trường hợp khó với tuổi sinh sản cao và cơ địa dị ứng phức tạp

Tiếp nhận trường hợp của chị Chung, bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương - giám đốc trung tâm đánh giá đây là một ca điều trị nhiều thách thức. “Ở độ tuổi 43, chất lượng và số lượng trứng của chị Chung đều suy giảm rõ rệt, ngoài ra chị còn có tiền sử dị ứng cơ địa phức tạp, từng nhiều lần phải nhập viện vì phản ứng với thuốc. Điều này khiến việc xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng và hỗ trợ nội tiết phải cực kỳ thận trọng, cá thể hóa tối đa.”

Bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương chia sẻ về chiến lược cá thể hóa trong điều trị hiếm muộn tại hội thảo chuyên môn

Với kinh nghiệm 15 năm trong điều trị hiếm muộn, bác sĩ Thùy Dương đã lựa chọn hướng tiếp cận an toàn nhưng vẫn tối ưu hiệu quả. Từng loại thuốc, từng liều lượng đều được điều chỉnh sát sao theo phản ứng của cơ thể bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ dị ứng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trứng.

Thu 18 trứng, tạo 3 phôi tốt và đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi

Sau quá trình kích thích buồng trứng, kết quả thu được khiến cả ê-kíp và gia đình vỡ òa: 18 trứng được chọc hút thành công. Đây là một con số rất tích cực với bệnh nhân 43 tuổi.

Tiếp đó, quá trình nuôi cấy phôi tại labo của IVF Hồng Ngọc đã chọn lọc được 3 phôi chất lượng tốt. Đây là bước then chốt, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ phôi học viên giàu kinh nghiệm để đảm bảo phôi phát triển tối ưu.

Và điều kỳ diệu đã đến, ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên, chị Chung đã đậu thai. Sau 18 năm chờ đợi, sau những lần thất bại và cả những nỗi lo về sức khỏe, cuối cùng chị cũng đã chạm tay vào giấc mơ làm mẹ lần thứ 2.

Gia đình chị Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng bác sĩ Thùy Dương (ngoài cùng bên trái). Ảnh: BVCC

Chị Chung hạnh phúc kể lại: “Giờ bế con trên tay mà tôi thấy như mình đang mơ. Quá trình điều trị với tôi không hề dễ dàng vì cơ địa dị ứng, nhưng các bác sĩ luôn theo sát và điều chỉnh rất cẩn thận. Tôi cảm thấy mình đã chọn đúng nơi để gửi gắm hy vọng.”

Thành công của trường hợp bệnh nhân Đàm Thu Chung là kết quả của một quy trình điều trị được xây dựng bài bản và cá thể hóa tại IVF Hồng Ngọc. Từ việc lựa chọn phác đồ kích thích buồng trứng phù hợp, kiểm soát chặt chẽ cơ địa dị ứng, đến hệ thống labo hiện đại tối ưu chất lượng phôi và theo dõi sát sao từng giai đoạn, tất cả đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Chị Chung hạnh phúc ôm em bé đã mong đợi 18 năm qua

Sự đồng hành chuyên môn của BS Phạm Thị Thùy Dương cùng ê-kíp không chỉ giúp xử lý một ca bệnh nhiều thách thức mà còn mở ra cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân sau hành trình 18 năm hiếm muộn. Đây là một kết quả xứng đáng, khép lại quãng thời gian dài tìm con bằng một quá trình điều trị tích cực, thành công ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên.

(Nguồn: BV Hồng Ngọc)