Mới đây, phản ánh với VietNamNet, một số thân nhân của các liệt sỹ đang được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân (xã Thanh Ba) cho biết, họ bàng hoàng khi phát hiện phần mộ của gia đình bị đục phá nham nhở từ bao giờ mà không hay biết.

Chiều 2/9, ghi nhận của PV VietNamNet tại nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân cho thấy, tại đây có 18 phần mộ đã bị đục phá nham nhở, trong đó có 3 phần mộ có đã bị đập phá bia ghi danh, rơi xuống nền đất, gạch, mảnh xi măng vương vãi, che đậy sơ sài.

18 phần mộ đã bị đục phá, trong đó có 3 phần mộ đã bị phá dỡ bia ghi danh, để dưới nền. Ảnh: Đức Hoàng

Phía ngoài cổng nghĩa trang, có gắn biển thông báo: "Nghĩa trang liệt sỹ xã Đồng Xuân cũ đang được tiến hành cải tạo, tôn tạo lại nghĩa trang theo dự án chuyển tiếp".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Cường (64 tuổi, trú khu 1 Đồng Xuân) cho biết, anh trai ông là liệt sỹ Nguyễn Phúc Hải (SN 1953), hy sinh ngày 9/10/1973. Sau khi biết thông tin phần mộ của anh trai bị đập phá, ông Cường ra kiểm tra thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng khi nhìn tấm bia ngổn ngang dưới đất.

Theo ông Cường, gia đình ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính quyền hay đơn vị thi công về việc cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ.

“Nếu có kế hoạch cải tạo, gia đình chúng tôi phải được biết để thực hiện thủ tục tâm linh và chứng kiến. Đằng này, mọi việc diễn ra âm thầm từ bao giờ mà gia đình không hay biết, khi phát hiện thì bia mộ đã bị đập bỏ, gạch đá vương vãi khắp nơi, nhìn xót xa vô cùng”, ông Cường bức xúc.

Ông Nguyễn Khắc Cường bức xúc trước việc mộ của anh trai bị phá một phần. Ảnh: Đức Hoàng

Cũng tương tự như ông Cường, ông Hà Thanh Hoà (80 tuổi, trú khu 3 Đồng Xuân) cho biết, ông là thân nhân của liệt sỹ Lê Văn Hứa (SN 1957), hy sinh tại tỉnh Tây Ninh vào ngày 27/3/1978.

"Chúng tôi không biết đơn vị nào thi công, đục phá các phần mộ tại đây và hoàn toàn không đồng tình với việc này. Dù có là chỉnh trang, sửa chữa nhưng cũng phải thông báo cho gia đình", ông Hoà nói.

Ông Hà Thanh Hoà không đồng tình trước việc tấm bia mộ thân nhân của gia đình bị phá dỡ, đặt dưới đất. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Dương Việt Hoàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba cho biết, dự án cải tạo, tôn tạo nghĩa trang xã Đồng Xuân (cũ) là dự án được bàn giao từ chủ đầu tư cũ là UBND xã Đồng Xuân. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba tiếp quản dự án và tiếp tục thực hiện.

Theo ông Hoàn, trong bối cảnh chuyển tiếp dự án, thời tiết bất lợi nên thời gian vừa qua đơn vị thi công chưa thể tiếp tục dự án, hiện tại có nhiều dư luận về việc chưa nhận được thông báo mà đơn vị thi công đã đục phá, tháo dỡ bia mộ.

"Chúng tôi không biết UBND xã Đồng Xuân (cũ) khi khởi công có thông báo với nhân dân, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ hay chưa. Tuy nhiên, khi tiếp quản dự án, đơn vị chưa thông báo với thân nhân là thiếu sót của chúng tôi", ông Hoàn khẳng định.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin.