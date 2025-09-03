Trưa 3/9, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông tin đến VietNamNet: Sau tiếp nhận phản ánh việc người dân bàng hoàng, bức xúc trước việc nhiều ngôi mộ liệt sĩ bị đục phá, ông đã chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thanh Ba nhanh chóng đối thoại với nhân dân.

Ông Trần Duy Đông nêu quan điểm: Về mặt trình tự triển khai dự án chỉnh trang phải đúng trình tự thủ tục mới được triển khai thực hiện.

18 phần mộ liệt sĩ bị đục phá khi thân nhân các gia đình liệt sĩ không hay biết. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, phản ánh đến VietNamNet, nhiều người dân xã Thanh Ba bày tỏ bức xúc khi nhiều ngôi mộ liệt sĩ của gia đình họ bị đục phá mà thân nhân không nhận được thông báo.

Chiều 2/9, ghi nhận của PV VietNamNet tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân cho thấy, tại đây có 18 phần mộ đã bị đục phá, trong đó có 3 phần mộ đã bị đập phá bia ghi danh, rơi xuống nền đất, gạch, mảnh xi măng vương vãi, che đậy sơ sài.

Ông Nguyễn Khắc Cường (64 tuổi, trú khu 1 Đồng Xuân) cho biết, anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Phúc Hải (SN 1953), hy sinh ngày 9/10/1973. Sau khi biết thông tin phần mộ của anh trai bị đập phá, ông Cường ra kiểm tra thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng khi nhìn tấm bia ngổn ngang dưới đất.

Theo ông Cường, gia đình ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính quyền hay đơn vị thi công về việc cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ.

“Nếu có kế hoạch cải tạo, gia đình chúng tôi phải được biết để thực hiện thủ tục tâm linh và chứng kiến. Đằng này, mọi việc diễn ra âm thầm từ bao giờ mà gia đình không hay biết, khi phát hiện thì bia mộ đã bị đập bỏ, gạch đá vương vãi khắp nơi, nhìn xót xa vô cùng”, ông Cường bức xúc.

3 phần mộ bị đập phá bia đặt dưới đất, che đậy sơ sài. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Dương Việt Hoàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba cho biết, dự án cải tạo, tôn tạo nghĩa trang xã Đồng Xuân (cũ) là dự án được bàn giao từ chủ đầu tư cũ là UBND xã Đồng Xuân. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba tiếp quản dự án và tiếp tục thực hiện.

Theo ông Hoàn, trong bối cảnh chuyển tiếp dự án, thời tiết bất lợi nên thời gian vừa qua đơn vị thi công chưa thể tiếp tục dự án, hiện tại có nhiều dư luận về việc chưa nhận được thông báo mà đơn vị thi công đã đục phá, tháo dỡ bia mộ.