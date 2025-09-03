XEM CLIP:

18 ngôi mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân, xã Thanh Ba bị đục phá khiến thân nhân các liệt sỹ bức xúc. Trong đó, có 3 phần mộ đã bị đập phá bia ghi danh, gạch, mảnh xi măng vương vãi, che đậy sơ sài.

Các phần mộ tại nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân, xã Thanh Ba (Phú Thọ) bị đục phá. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Nguyễn Phi Long (54 tuổi), quản trang nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân cho biết, ông đã trông coi, quản lý tại đây được 4 năm. Ông chỉ biết có chủ trương chỉnh trang, sửa chữa nghĩa trang nhưng không biết rõ ngày khởi công hay dự án chi tiết như thế nào. Tại nghĩa trang có 176 ngôi mộ, trong đó 74 ngôi mộ có bia, đầy đủ tên tuổi.

Ông Nguyễn Phi Long (54 tuổi) - quản trang nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Long, từ tháng 6, tình cờ đi qua nghĩa trang, thấy đông người tập trung làm lễ, ông vào nắm bắt tình hình. Khi đó, một người nhận là cai xây dựng dự án tại đây xin số điện thoại và cho biết, khi nào thợ lên làm sẽ thông báo trước.

Đến khoảng cuối tháng 7, ông Long nhận được điện thoại từ người cai xây dựng trên thông báo: "Ngày mai, các thợ của cháu lên làm nhé".

"Một ngày khoảng cuối tháng 7 (sau 27/7), tôi thấy một nhóm thợ mang máy móc đến đục phá, tôi có vào hỏi: "Mọi người đang làm cái gì đấy, đã báo cáo xã chưa?". Sau đó, tôi có gọi điện cho cán bộ xã và cán bộ xã ra đình chỉ thi công. Từ hôm đó đến giờ, không có thợ nào đến nữa, các mộ đục phá nham nhở vẫn để nguyên như vậy", ông Long thông tin.

Ông Long cũng đã cẩn thận tự vẽ lại sơ đồ vị trí các phần mộ để tránh sự nhầm lẫn sau này.

Sơ đồ các phần mộ nghĩa trang liệt sỹ Đồng Xuân ông Long tự vẽ lại. Ảnh: NVCC

Theo ông Long, việc đục phá nham nhở, bia đặt xuống đất như vậy ông không đồng tình và đã có ý kiến với cán bộ xã tuy nhiên hơn 1 tháng nay các phần mộ bị đục phá vẫn để nguyên như vậy. Việc thân nhân các gia đình bức xúc là hoàn toàn dễ hiểu. Gần đây, vào ngày giỗ một liệt sỹ, gia đình liệt sỹ trên đến làm lễ mới phát hiện sự việc và hôm qua (2/9) nhiều gia đình đến kiểm tra đều bày tỏ sự không đồng tình.

"Nhiệm vụ của tôi là trông coi, dọn dẹp nghĩa trang, mỗi tháng nhận được thù lao là 100 nghìn đồng vì tâm, vì phúc đức tôi nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiên từ tháng 6 đến nay, tôi vẫn chưa nhận được tiền thù lao này", ông Long nói.

Nhiều phần mộ bị đục phá. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Việt Hoàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba cho biết, dự án cải tạo, tôn tạo nghĩa trang xã Đồng Xuân (cũ) là dự án được bàn giao từ chủ đầu tư cũ là UBND xã Đồng Xuân. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba tiếp quản dự án và tiếp tục thực hiện.

Theo ông Hoàn, trong bối cảnh chuyển tiếp dự án, thời tiết bất lợi nên thời gian vừa qua đơn vị thi công chưa thể tiếp tục dự án, hiện tại có nhiều dư luận về việc chưa nhận được thông báo mà đơn vị thi công đã đục phá, tháo dỡ bia mộ.

"Chúng tôi không biết UBND xã Đồng Xuân (cũ) khi khởi công có thông báo với nhân dân, thân nhân các anh hùng liệt sỹ hay chưa. Tuy nhiên, khi tiếp quản dự án, đơn vị chưa thông báo với thân nhân là thiếu sót của chúng tôi", ông Hoàn khẳng định.