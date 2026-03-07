Sáng 7/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 18 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc khí clo.

Trong đó, có 13 bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa Hồi sức tích cực, Nhi, Nội tổng hợp, Tim mạch - Lão hóa và Nhiễm. 5 trường hợp còn lại bị ảnh hưởng nhẹ, sức khỏe ổn định đã được kê đơn điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

“Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương thăm khám, phân loại tình trạng bệnh nhân và triển khai các biện pháp xử trí, điều trị phù hợp”, đại diện bệnh viện thông tin.

Thông tin ban đầu, các bệnh nhân trên đã tiếp xúc với khí clo trong quá trình làm việc và vui chơi tại một công viên nước trên địa bàn phường Phước Thắng, TPHCM. Sau đó, họ xuất hiện các triệu chứng như khó thở, ho, tức ngực và khó chịu ở đường hô hấp.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khu vực thoáng khí và chuyển đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Theo bệnh viện, sau khi nhận thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, đồng thời sẵn sàng hội chẩn chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị.

Liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra khu vực xảy ra sự cố để xác định nguyên nhân.