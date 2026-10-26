Sau 5 ngày sốt cao, đau tức bụng và rối loạn tiêu hóa, nam thanh niên 23 tuổi rơi vào tình trạng sốc, suy hô hấp nguy kịch.

Ngày 26/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) thông tin cơ sở này đang điều trị 18 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Đáng chú ý, bệnh nhân L.T.S. (23 tuổi, trú tại Tuyên Quang), trước đó không có bệnh lý nền được ghi nhận nhưng diễn biến nguy kịch.

Anh S. khởi phát sốt cao, đau tức bụng, tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện thêm đại tiện phân lỏng nhiều lần, buồn nôn và mệt mỏi. Sau khi được đưa đến cơ sở y tế gần nhà, anh được chẩn đoán sốt xuất huyết và điều trị truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, xuất hiện kích thích, tụt huyết áp và suy hô hấp, người bệnh buộc phải đặt ống nội khí quản, thở máy trước khi chuyển tuyến.

Khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh S. trong tình trạng nguy kịch, toàn thân tím tái, đầu chi lạnh, giảm thông khí hai phổi.

Bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Xét nghiệm xác định Dengue dương tính, kèm bất thường chức năng gan, thận và đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue, suy hô hấp nguy kịch tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS).

Trước tình trạng oxy máu không cải thiện dù đã thở máy với nồng độ oxy tối đa của bệnh nhân,

các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) để hỗ trợ hô hấp. Bệnh nhân đồng thời được sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết đây là trường hợp sốt xuất huyết diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở người trẻ, không có bệnh nền. Tình trạng sốc và tổn thương phổi nặng đe dọa trực tiếp tính mạng, đòi hỏi phối hợp nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Đến 15h ngày 26/10, sau 13 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân S. có chuyển biến tích cực. Người bệnh đã được rút ECMO, rút ống nội khí quản, hiện tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, BS Phúc cảnh báo sốt xuất huyết Dengue có thể diễn biến nặng ngay cả ở người trẻ khỏe mạnh, không có bệnh nền. Bệnh lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes. Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng thoát huyết tương, gây sốc, xuất huyết nghiêm trọng và tổn thương các cơ quan.

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