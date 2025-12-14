Tối 14/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Kỳ Hoa đã phối hợp với cộng đồng người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) và lực lượng cảnh sát sở tại, giải cứu thành công một nam thanh niên bị bắt cóc, đòi tiền chuộc tại Đài Loan.

Khoảng 21h30 ngày 13/12, bà Nguyễn T.H. (SN 1970, trú xã Kỳ Hoa) đến Công an xã Kỳ Hoa trình báo việc con trai là anh Đ.V.H. (SN 1995), đang làm việc tại Đài Loan, bị một nhóm đối tượng bắt giữ và yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc. Các đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ đánh đập, tra tấn nạn nhân.

Qua cuộc gọi video trên mạng xã hội, gia đình thấy anh H. bị còng hai tay, liên tục bị hành hung và la hét cầu cứu. Quá lo lắng cho tính mạng của con, gia đình đã nảy sinh ý định vay tiền lãi cao để đưa cho các đối tượng.

Công an xã Kỳ Hoa làm việc với người nhà nạn nhân. Ảnh: CACC

Công an xã Kỳ Hoa sau khi tiếp nhận tin báo đã khẩn trương xác minh và được biết, khoảng 19h cùng ngày, một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính phục sẵn tại khu ký túc xá nơi anh H. sinh sống ở Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc).

Khi anh H. tan ca trở về, các đối tượng bất ngờ bắt giữ, đánh đập, nhằm ép nạn nhân cung cấp thông tin người thân tại Việt Nam để tống tiền.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng công dân, Công an xã Kỳ Hoa đã trực tiếp đồng hành cùng gia đình nạn nhân, hướng dẫn kéo dài thời gian, kiên trì thương lượng, đối phó với hơn 60 cuộc gọi hối thúc chuyển tiền của các đối tượng, đồng thời bí mật thu thập tài liệu, chứng cứ.

Song song các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Kỳ Hoa chủ động xác minh thông tin từ cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Trước tâm lý căng thẳng của gia đình nạn nhân, lực lượng Công an thường xuyên động viên, trấn an, kiên quyết không để sập bẫy tội phạm.

Đến khoảng 8h ngày 14/12, Công an xã Kỳ Hoa đã liên hệ được với một phiên dịch viên tiếng Việt tại Đài Loan, hướng dẫn người này trực tiếp trình báo vụ việc với cơ quan cảnh sát nơi nạn nhân cư trú. Thông qua phiên dịch viên, Công an xã đã trao đổi trực tiếp và cung cấp toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được cho lực lượng cảnh sát sở tại.

Đến 16h30 cùng ngày (sau hơn 19 giờ căng thẳng), từ các thông tin và chứng cứ do Công an xã Kỳ Hoa và gia đình cung cấp, cảnh sát Đài Loan đã nhanh chóng xác định nhóm đối tượng gây án và giải cứu thành công anh Đ.V.H. an toàn.