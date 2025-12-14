Khoảng 11h50 ngày 13/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) nhận được tin báo quan trọng từ người dân về một trường hợp có biểu hiện đáng ngờ, nghi bị kẻ xấu lừa gạt để xuất cảnh trái phép qua Campuchia, khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài.

Nhận định tính chất nghiêm trọng và sự cấp bách của vụ việc, Công an xã lập tức phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan, tiến hành xác minh và truy tìm.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện em N.H.P (17 tuổi, thường trú tại ấp Phú Hợp A, xã Phú Bình, tỉnh Đồng Nai), đang chờ đối tượng đến đón để vượt biên, hoàn toàn không hề biết mình đang đứng trước một mối nguy hiểm khôn lường.

Thanh niên 17 tuổi (giữa) được công an giải cứu khi bị đối tượng lạ mặt lừa đưa qua Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: CACC

Qua làm việc ban đầu, N.H.P khai nhận đã tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội Facebook. Tại đây, em bị một đối tượng lạ mặt, không rõ lai lịch, dụ dỗ bằng lời mời chào công việc hấp dẫn tại Campuchia. Đối tượng này đã hướng dẫn P. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài và chờ đợi để được đưa đi xuất cảnh trái phép.

Sau khi được lực lượng Công an xã Bến Cầu giải thích, tuyên truyền chuyên sâu về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi dưới vỏ bọc "xuất khẩu lao động" hoặc "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội, em N.H.P mới bàng hoàng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi lừa đảo mà mình suýt vướng phải.

Hiện, Công an xã Bến Cầu đã liên hệ với gia đình em P. để thông báo toàn bộ sự việc, đồng thời phối hợp đưa em về địa phương an toàn.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Bến Cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội.

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin theo các lời mời chào "việc nhẹ lương cao", làm việc tại nước ngoài không cần giấy tờ hợp pháp, không qua cơ quan chức năng.

Mọi thông tin về việc làm, nhất là xuất khẩu lao động, phải được kiểm chứng kỹ lưỡng qua các cơ quan chức năng, đơn vị có uy tín.

Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào về lừa đảo, buôn người hoặc xuất cảnh trái phép, người dân cần lập tức thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.