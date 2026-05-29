Chiều 29/5, chương trình thực tế Say hi rực rỡ ra mắt tại TPHCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Khác hoàn toàn với format âm nhạc quen thuộc, Say hi rực rỡ được định hình là một survival reality show (chương trình sinh tồn thực tế) đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho thần tượng.

Chương trình chia thành 2 chặng: vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh (Gia Lai) - hai địa danh nổi bật trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026. Tinh thần xuyên suốt của chương trình là cảm xúc thật, tinh thần dấn thân và sự gắn kết giữa các thành viên.

Đội hình 19 nghệ sĩ gồm Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, RHYDER, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí cùng sự dẫn dắt của Lê Dương Bảo Lâm.

Các nghệ sĩ tham dự họp báo 'Say hi rực rỡ'.

Tại họp báo, các nghệ sĩ không ngần ngại kể lại những trải nghiệm "khổ sở" đáng nhớ. Lê Dương Bảo Lâm đảm nhiệm vai trò MC của show, lo lắng vì không thể kiểm soát nội dung vì mỗi máy quay theo một anh trai tự do đi khắp nơi. Anh ngồi chờ 3 tiếng nhìn các anh trai loay hoay dựng lều mà không biết về biên tập sẽ dựng sẽ ra sao. Anh yên tâm khi xem bản dựng thấy nhiều khoảnh khắc các anh trai hoàn toàn quên mình đang ghi hình.

Đức Phúc bước vào chương trình với tâm thế hoàn toàn thoải mái. Anh bị cả đoàn "bóc phốt" là người make-up lâu nhất: hẹn 6h nhưng 10h mới có mặt, lên đến nơi nếp nhăn và chân chim vẫn hiện rõ.

Nicky tham gia cả 2 chặng. Kỷ niệm khó quên nhất là bữa ăn 11 người chỉ có 8 quả trứng. Cả nhóm cũng từng mất gần 3 tiếng chỉ để nấu xong một nồi cơm. Anh hóm hỉnh nhận xét: "Có những anh em rất hữu ích, và có những anh em không hữu ích bằng".

Dương Domic sợ vắt đến mức nhịn đi vệ sinh cả ngày vì lo vắt có thể "chui vào bất cứ chỗ nào". Một lần cả nhóm thấy cây đổ đẹp, dừng lại định chụp hình kỷ niệm phát hiện nguyên một đống vắt bên dưới, cả đội bỏ chạy tán loạn.

RHYDER tham gia chương trình khi chân đang sưng sau concert, bị ong đốt 3 mũi trong rừng nhưng vẫn kiên trì leo thác cùng đồng đội.

Pháp Kiều kể lần đầu trong đời phải tắm ngoài trời, ban đầu mắc cỡ khi thấy Wean Lê đứng tắm. Sau đó, rapper đứng chờ một hồi rồi tắm chung với Hùng Huỳnh. Anh cũng chia sẻ sau nhiều ngày không cầm điện thoại trong rừng, khi bước ra cảm giác như "đầu óc tờ giấy trắng, yêu đời, cái gì cũng dám làm".

Vũ Thịnh vốn hướng nội, không biết bơi và từng muốn xin rút khỏi chương trình. Sau hành trình, anh đếm được gần 30 vết thương trên người gồm vết tím, trầy xước, kiến lửa và muỗi đốt. Da cháy nắng 2 màu rõ rệt, vùng đeo kính bơi còn trắng, phần còn lại đen hoàn toàn đến mức "về nhà người nhà nhận không ra". Dù vậy, anh khẳng định đây là trải nghiệm quý giá nhất trong đời làm nghệ sĩ.

Đỗ Phú Quý hoàn toàn mất cảm giác về thời gian khi bị tịch thu điện thoại, chỉ biết mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ. Anh cũng úp mở về một "linh vật" bí ẩn ở chặng đảo Cù Lao Xanh đã tạo ra những khoảnh khắc không thể quên, hứa hẹn sẽ gây bất ngờ khi lên sóng.

Đại diện nhà sản xuất cho biết điểm khác biệt của Say hi rực rỡ không nằm ở cạnh tranh hay drama mà ở hành trình các nghệ sĩ cùng nhau trưởng thành. Chương trình được đầu tư quay theo tiêu chuẩn điện ảnh, nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam song song với câu chuyện sinh tồn của các idol.

Say hi rực rỡ chính thức lên sóng từ ngày 7/6, phát sóng tối Chủ nhật hằng tuần lúc 20h trên HTV2, 20h30 trên HTV7.

