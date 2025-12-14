Quán quân chương trình Anh trai say hi 2025 chính thức thuộc về Negav, với tổng lượt bình chọn từ khán giả là gần 6,1 triệu.

Rapper khẳng định chưa từng nghĩ về khoảnh khắc này khi tham gia chương trình. Với anh, 29 "anh trai" như những người thầy và đều là quán quân trong lòng mình. Negav hiểu mình còn nhiều thiếu sót và sẽ liên tục hoàn thiện bản thân.

Quán quân Negav.

Nhận hơn 5,5 triệu phiếu bình chọn, buitruonglinh đạt giải Á quân. Anh biết ơn vì nay đã được "ánh đèn sân khấu Anh trai say hi chiếu thẳng vào mình".

Á quân buitruonglinh.

Nhóm nhạc toàn năng - Anh trai "best 5” gồm: Vũ Cát Tường, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K, Negav. Từng thành viên nhận phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Top 10 "anh trai" được công bố là: Karik, BigDaddy, Vũ Cát Tường, buitruonglinh, Negav, B Ray, Mason Nguyễn, Sơn.K, CONGB, Robber.

Top 10 "anh trai" mùa 2.

MC Trấn Thành công bố các giải thưởng phụ.

Giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất thuộc về Sớm muộn thì (Robber, Khoi Vu, Mason Nguyen, Nhâm Phương Nam, Jaysonlei, Lamoon). Đây là bài hát có tổng 1,8 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng. Giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất thuộc về tiết mục Hermosa (Sơn.K, CONGB, Mason Nguyễn, TEZ, buitruonglinh). Mỗi đội nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Giải Đội trưởng được yêu thích nhất được trao cho Vũ Cát Tường. Giải Anh trai trình diễn ấn tượng nhất được trao cho CONGB. Giải Anh trai có tiết mục bùng nổ nhất thuộc về Karik. Robber nhận giải Anh trai có sự thay đổi ấn tượng nhất. Giải thưởng Anh trai tương lai được trao cho buitruonglinh. Cả 5 giải đều đi kèm phần thưởng 50 triệu đồng.

Trước đó, cả 30 "anh trai" mở màn đêm công bố, trao giải với ca khúc chủ đề All eyes on us.

Tiết mục 'All eyes on us'.

Á quân Anh trai say hi mùa 1 Rhyder trình diễn mashup đặc biệt Sau cơn suy - Kiệt tác.

"Em xinh" MAIQUINN, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My, Ánh Sáng AZA cùng "anh trai" CONGB, Thái Ngân, Sơn.K, Cody Nam Võ, Hải Đăng Doo, Ali Hoàng Dương trình diễn mashup đặc biệt từ "Vũ trụ say hi" - Hermosa, Ta di da, Đoạn kịch câm, Hút.

Hai tiết mục mashup.

HIEUTHUHAI, Negav, Hurrykng, Isaac, Pháp Kiều trình diễn Walk từ Anh trai say hi mùa 1. Phần nhạc kết màn tiếp tục được lặp lại đến 4 lần, kéo tất cả giọng ca từ "Vũ trụ say hi" lên sân khấu hưởng ứng.

Cả 30 "anh trai" mùa 2 mang tới tiết mục đặc biệt Forever say hi.

Tiết mục 'Walk'.

Trước đó, top 18 bước vào vòng thi nhóm cuối cùng ở chung kết 2.

Tiết mục 'Ngất ngây con gà tây' - 'Đắm chìm' - 'Đoán xem' - 'Ai yêu anh nhất'.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi