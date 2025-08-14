Tại Hội nghị “Khung pháp lý và giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp” diễn ra sáng 14/8 tại TPHCM, TS Tạ Thanh Bình, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), cho biết, thanh khoản trên thị trường chứng khoán đang tăng trưởng rõ nét.

Riêng trong tháng 7, tổng thanh khoản giao dịch trung bình là hơn 32.000 tỷ đồng/phiên. Những phiên giao dịch gần đây đều trên 50.000 tỷ đồng/phiên. Điều này cho thấy sự quan tâm, nhất là từ khối ngoại, đối với kênh huy động vốn qua chứng khoán.

Theo bà Bình, động lực chính khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có sự bứt phá mạnh đến từ kỳ vọng của nhà đầu tư vào việc nâng hạng thị trường. Cụ thể, khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, hình ảnh thị trường vốn được nâng lên một bậc và quan trọng nhất là tác động luôn vào luồng vốn sẽ được phân bổ từ các quỹ đầu tư quốc tế lớn.

Tuy nhiên, các quỹ đầu tư này có tiêu chí rõ ràng, chỉ giải ngân vốn ở các thị trường phát triển và mới nổi. Đối với thị trường cận biên như Việt Nam, tỷ trọng nguồn vốn phân bổ sẽ ít hơn. Vì vậy, nếu Việt Nam muốn thu hút nguồn vốn lớn thì bắt buộc phải nâng hạng. Khi đó, tín nhiệm quốc gia sẽ tốt hơn và giúp chi phí vay vốn quốc tế rẻ hơn.

Hai năm qua, cơ quan hữu trách đã triển khai nhiều giải pháp, rà soát kỹ các điểm cần khắc phục để phục vụ mục tiêu nâng hạng. Đến nay, các tiêu chí “cứng” như quy mô vốn hóa, thanh khoản và số lượng doanh nghiệp quy mô lớn đã đạt yêu cầu. Các tiêu chí “mềm” như tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài cũng cơ bản đáp ứng.

Bà Tạ Thanh Bình cho biết, cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp để thị trường chứng khoán có thể được nâng hạng. Ảnh: ITPC

“Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài không bị yêu cầu có đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh. Thay vào đó, họ chỉ cần có đủ tiền tại thời điểm thanh toán, tức là ngày T+2. Ngoài ra, quy trình mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn tự động và không yêu cầu văn bản cứng, nếu cần có thể bổ sung sau. Tổng thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ trong 1 ngày làm việc”, bà Bình dẫn chứng.

Tới đây, cơ quan quản lý cũng sẽ cho phép nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp cao hơn so với mức hiện tại.

Về tính minh bạch thị trường và chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết. Hiện nay, nhóm VN30 đã bắt buộc công bố thông tin đồng thời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Cùng với đó, thông tin cập nhật từ Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC, các doanh nghiệp lớn đều được đăng tải bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận.

Theo lộ trình, toàn bộ thị trường chứng khoán, với khoảng 2.000 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, sẽ phải hoàn tất quá trình công bố thông tin bằng tiếng Anh vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phối hợp với các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp để tổ chức tập huấn, kỳ thi, hội nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty. Nhiều doanh nghiệp niêm yết đã đạt được trình độ quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

“Tôi rất mong chờ trong tháng 9, FTSE Russell sẽ có động thái quyết định mang tính rõ ràng liên quan tới khả năng nâng hạng, từ đó, đem lại cú hích thực sự với thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam”, bà nói.

“Tổng mức huy động vốn qua thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm đạt trên 250.000 tỷ đồng. Đặc biệt, huy động vốn qua kênh trái phiếu đã tăng nhiều so với năm 2024. Dòng vốn ngoại tăng mạnh phản ánh kỳ vọng lớn vào thị trường”, Tổng giám đốc VSDC cho biết thêm.