Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, các tổ chức tín dụng thực hiện dự trữ bắt buộc 3% đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn và dưới 12 tháng; 1% đối với khoản tiền gửi trên 12 tháng.

Tuy nhiên, từ 1/10, ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Như vậy, các ngân hàng Vietcombank (VCB), MBBank (MBB), VPBank (VPB), HDBank (HDB) sẽ được ưu đãi hơn về tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhờ nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém.

Các ngân hàng này có tiền gửi không kỳ hạn (CASA) khá cao, có ngân hàng lên tới 550 nghìn tỷ đồng. Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc 3% hiện tại, tương đương 16.500 tỷ đồng. Nếu được giảm 50%, ngân hàng sẽ có thêm 8.250 tỷ đồng để cho vay.

Các khoản tiền gửi trên 12 tháng tại Vietcombank lên tới hơn 1,2 triệu tỷ. Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc 1% hiện tại, ngân hàng phải dự trữ 12.000 tỷ đồng. Nếu được giảm 50%, VCB sẽ có thêm 6.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh. Ảnh: Tùng Đoàn

Cả 4 ngân hàng nói trên đều có CASA và huy động vốn lớn. Do vậy, các ngân hàng sẽ có thêm vài tỷ USD để tăng cường cho vay, bơm ra nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán gần đây tăng trưởng mạnh nhờ kỳ vọng kinh tế tăng trưởng cao, doanh nghiệp/ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt, lãi suất huy động/cho vay đang ở mức thấp, tăng trưởng tín dụng cao, kỳ vọng thị trường được nâng hạng...

Các công ty chứng khoán cũng gia tăng hoạt động cho vay. Ước tính, tổng dư nợ cho vay chứng khoán của 40 công ty lớn nhất tính đến cuối quý II đạt khoảng 285 nghìn tỷ đồng. Nếu tính cả toàn bộ hệ thống, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước có thể vượt 300 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 11,4 tỷ USD - mức cao kỷ lục.

Việc các ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn cho vay không chỉ hỗ trợ nền kinh tế thực mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường chứng khoán.

Ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, nhận định, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc là thông tin tác động rất tích cực tới thị trường. Hưởng lợi trước hết là nhóm chứng khoán, tiếp theo là nhóm cổ phiếu xây dựng, bất động sản.

Về thị trường chứng khoán nói chung, ông Kháng cho rằng trong dài hạn, thị trường sẽ tiếp tục đi lên. Chứng khoán CSI kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ đạt 1.720 điểm cho con sóng này.

Tuy nhiên, về ngắn hạn, khó có thể đưa ra dự báo. Lý do, VN-Index đã tăng rất mạnh trong thời gian qua nên rất có thể thị trường sẽ ghi nhận một nhịp chỉnh bất ngờ nào đó trước áp lực chốt lời.

Ông Kháng khuyến nghị, ở các mốc 1.620-1.625 điểm, nhà đầu tư không nên mua đuổi, thay vào đó hạ bớt tỷ trọng.

Gần đây, nhiều tổ chức vẫn đưa ra các dự báo tích cực. Maybank Investment Bank vừa nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán năm 2025 lên 18,5%. Tổ chức này cũng đưa ra kịch bản tích cực, trong đó VN-Index có thể lên 1.800 điểm.

Trong quý II, theo Maybank, thị trường chứng khoán khả quan với lợi nhuận tăng 34% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng mạnh ở hầu hết các nhóm ngành, nổi bật như logistics hàng hải. Trong nước, các ngành hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng như thép, bất động sản được thúc đẩy bởi chính sách đẩy mạnh hạ tầng của Chính phủ.

Mở cửa phiên giao dịch 14/8, TTCK tiếp tục tăng điểm. Tới 9h33, VN-Index tăng 10,65 điểm lên 1.622,25 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 8 nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu MBBank (MBB) tăng kịch trần thêm 1.800 đồng lên 27.600 đồng/cp. Vietcombank (VCB) tăng 1.100 đồng lên 63.600 đồng/cp.