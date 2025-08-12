Kết thúc phiên giao dịch 12/8, chỉ số VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,71%), lên 1.608,22 điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức rất cao, với hơn 45,3 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD) được chuyển nhượng trên sàn HoSE.

Bên cạnh đó, còn hơn 5.000 tỷ đồng giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng trên HNX và Upcom.

Trên sàn Upcom, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục tăng trần, thêm hơn 153.000 đồng/cp lên hơn 1,175 triệu đồng/cp. Cổ phiếu này chính thức lên sàn hôm 8/8 với mức giá 634.900 đồng/cp. Như vậy, F88 đã có vốn hóa hơn 9.700 tỷ đồng (khoảng 368 triệu USD).

Kết thúc phiên ngày 12/8, có gần 44 nghìn cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 được chuyển nhượng, trị giá gần 52 tỷ đồng. Gần như toàn bộ do khối ngoại mua.

Thị trường chứng khoán sôi sục, VN-Index lên trên 1.600 điểm. Ảnh: HH

Với mức giá này, tài sản của Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 2/6, ông Tuấn đang nắm giữ 998.496 cổ phiếu F88, tương đương 12,08% vốn điều lệ. Tổng giá trị ông Tuấn đang sở hữu đạt 1.173 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư Mekong Capital sở hữu tổng cộng 36,9% tại F88.

Trước đó, trên các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi F88 có gì mà có giá cao như vậy và định giá 200 triệu USD liệu có hợp lý? Bởi, đây là con số khá cao nếu so với mức vốn hóa trung bình hơn 43 triệu USD (tính tới cuối tháng 6) của 310 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, nhưng thấp mức vốn hóa trung bình hơn 575 triệu USD (tính tới cuối tháng 6) của 389 cổ phiếu niêm yết trên HoSE.

F88 hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiêu dùng. Trong quý II/2025, F88 ghi nhận doanh thu tăng 30% lên 925 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 3,2 lần so với cùng kỳ lên 189 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 6, F88 có 888 cửa hàng hoạt động, có dư nợ ròng hơn 5.500 tỷ đồng.

Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm của F88 đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đạt 321 tỷ đồng.

Trong đó, mảng cho vay cầm cố mang về 1.521 tỷ đồng, tăng trưởng 28%; doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm và các nguồn khác lần lượt đạt 199,6 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, tăng 45% và 360% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 362 tỷ đồng, so với mức lỗ gần 529 tỷ đồng của năm 2023. Tới cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.792 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đạt hơn 3.300 tỷ đồng.