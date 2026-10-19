Sau khi ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu, đến nay đã có hơn 2.000 người tại trường đã được cấp kháng sinh dự phòng, phụ huynh có thể yên tâm cho con đi học.

Sáng 19/10, Giám đốc Sở Y tế TPHCM dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, nhằm đánh giá tình hình và các biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia thống nhất đánh giá chùm 4 ca bệnh đã được kiểm soát tốt. Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, ngành y tế chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Ba bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có sức khỏe ổn định.

Sở Y tế và Sở GD-SK TPHCM thống nhất chưa chuyển sang hình thức học trực tuyến. Nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời duy trì các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn và giám sát sức khỏe học sinh.

Công tác dự phòng dịch bệnh tại nơi có học sinh mắc não mô cầu. Ảnh: HCDC.

Theo báo cáo, ngay khi phát hiện chùm ca bệnh, ngành y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp cắt đứt đường lây truyền, gồm tổng vệ sinh, khử khuẩn, cấp kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần.

Đến sáng 19/10, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần, gồm 163 học sinh và 14 người thân hoặc người sống cùng nơi cư trú, đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.

Để chủ động kiểm soát nguy cơ lây lan, ngành y tế còn mở rộng cấp kháng sinh dự phòng cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031.

Tính đến sáng 19/10, TPHCM ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B liên quan chùm ca bệnh này. Trong đó, một trường hợp tử vong ngày 14/10, ba bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định và tiếp tục dùng kháng sinh đủ liệu trình trước khi xuất viện.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, cả ba trẻ có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình theo dõi, nhập viện và điều trị kịp thời.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan trước bệnh não mô cầu, bởi bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nguy hiểm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, lơ mơ hoặc ban xuất huyết, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay. Người tiếp xúc gần với ca bệnh cần thực hiện hướng dẫn của cơ quan y tế về dự phòng và theo dõi sức khỏe.