TPHCM ghi nhận 3 học sinh mắc bệnh não mô cầu, trong đó 1 trường hợp tử vong. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan, khuyến cáo người dân nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và chủ động phòng ngừa.

Ngày 16/10, Sở Y tế TPHCM thông tin, các bệnh viện tại đây ghi nhận ba học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước - TPHCM) mắc bệnh não mô cầu nhóm B, trong đó 1 trẻ đã tử vong và 2 trẻ đang được điều trị.

Ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp nhận thông tin một bệnh nhi sinh năm 2014 được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định nhiễm não mô cầu nhóm B. Mặc dù đã được tích cực điều trị, trẻ tử vong trong cùng ngày.

Cũng trong ngày 14/10, một học sinh khác cùng trường nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tạm ổn và đang tiếp tục được điều trị.

Các hoạt động dự phòng cho viêm não mô cầu. Ảnh: Medinet.

Sáng 15/10, thêm một học sinh cùng lớp, ngồi cùng bàn với trường hợp tử vong, xuất hiện triệu chứng sốt và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Sáng 16/10, kết quả xét nghiệm PCR từ máu và dịch não tủy xác nhận trẻ nhiễm não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn định và đang được cách ly, điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trường hợp mắc bệnh đầu tiên, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định người tiếp xúc gần và cấp phát kháng sinh dự phòng theo chỉ định, giám sát sức khỏe học sinh và thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại trường học.

Sáng nay, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã chủ trì cuộc họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá tình hình, rà soát hiệu quả các biện pháp đã triển khai và thống nhất phương án phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Các học sinh có triệu chứng hô hấp và yếu tố tiếp xúc đang được đánh giá, theo dõi theo hướng dẫn chuyên môn. Tuy nhiên, những triệu chứng như ho, sổ mũi hoặc đau họng không đồng nghĩa với mắc bệnh não mô cầu.

Một trong những biện pháp quan trọng trong kiểm soát bệnh não mô cầu là sử dụng kháng sinh dự phòng kịp thời cho những người tiếp xúc gần có chỉ định.

Sở Y tế lưu ý, không phải tất cả học sinh trong trường đều cần sử dụng kháng sinh dự phòng. Việc xác định người cần dùng thuốc phụ thuộc vào tính chất và mức độ tiếp xúc với ca bệnh, do nhân viên y tế đánh giá. Phụ huynh không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Những người đã sử dụng kháng sinh dự phòng vẫn cần tiếp tục theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Hiện não mô cầu nhóm B đã có vắc xin phòng bệnh nhưng có phạm vi bảo vệ khác nhau; việc tiêm chủng cần phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm chủng và hướng dẫn chuyên môn.

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