Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư gan cao. Dù có nhiều phương pháp điều trị hiện đại, ung thư gan vẫn có tỷ lệ tử vong đáng lo ngại, nhất là khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Nguyên nhân ung thư gan có tỷ lệ tử vong cao

Thông tin trên được Giáo sư Mai Trọng Khoa, nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ bên lề Diễn đàn khoa học và Hợp tác quốc tế trong điều trị ung thư và y học hạt nhân ngày 17/10.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC), Việt Nam được ước tính có 24.502 ca mắc mới và 23.333 ca tử vong vì ung thư gan.

Theo GS Khoa, ung thư gan có nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, nút mạch, điều trị nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Những tiến bộ về kỹ thuật và thuốc đã mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh, kể cả một số trường hợp ở giai đoạn tiến triển.

Bệnh nhân điều trị ung thư. Ảnh: D. Ly.

Tuy nhiên, GS Khoa nhấn mạnh hiệu quả điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, đặc điểm khối u, chức năng gan và thể trạng của từng người. Khi ung thư được phát hiện muộn, các lựa chọn điều trị có thể bị hạn chế, việc kiểm soát bệnh cũng trở nên khó khăn hơn.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp. Khi bệnh tiến triển, bác sĩ phải cân nhắc kỹ hơn giữa hiệu quả điều trị, chức năng gan và nguy cơ biến chứng.

Ai cần khám định kỳ?

PGS.TS Trần Đình Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội), cho rằng người đã được chẩn đoán viêm gan mạn tính cần chủ động theo dõi sức khỏe, tuân thủ lịch tái khám và thực hiện các xét nghiệm theo hướng dẫn của bác sĩ.

“Những người biết mình mắc viêm gan mạn tính cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Khi được phát hiện sớm, bệnh có cơ hội điều trị tốt hơn. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, việc điều trị sẽ khó khăn và tiên lượng có thể xấu hơn”, bác sĩ Hà lưu ý.

PGS Trần Đình Hà chia sẻ về ung thư gan. Ảnh: D. Ly.

Viêm gan mạn tính có thể diễn tiến trong thời gian dài dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Vì vậy, người mắc viêm gan B hoặc C mạn tính, người bị xơ gan và những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần trao đổi với bác sĩ về lịch theo dõi phù hợp.

Người dân không nên đợi đến khi xuất hiện các biểu hiện như vàng da, bụng to, sụt cân hoặc đau bụng mới đi khám, bởi đây có thể là những dấu hiệu của bệnh lý gan đã tiến triển.

Bên cạnh việc theo dõi y tế, người dân cần hạn chế rượu bia, không hút thuốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và tránh tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng giải độc, bổ gan khi chưa có tư vấn chuyên môn.

Ở những trường hợp ung thư gan giai đoạn tiến triển, liệu pháp miễn dịch hoặc thuốc điều trị nhắm trúng đích có thể là lựa chọn tốt cho người bệnh. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng phù hợp với cùng một loại thuốc hoặc phác đồ cũng như chi phí.

Các chuyên gia nhấn mạnh, giảm gánh nặng ung thư gan không chỉ phụ thuộc vào tiến bộ của y học mà còn cần sự chủ động của người dân trong phòng ngừa và phát hiện bệnh. Với người mắc viêm gan mạn tính hoặc xơ gan, tuân thủ lịch tái khám và theo dõi theo chỉ định là việc không nên trì hoãn.

Mắc ung thư phổi giai đoạn 4, bệnh nhân đau đầu trước bài toán tiền thuốc Phát hiện ung thư phổi có đột biến gene, người đàn ông 71 tuổi được tư vấn điều trị bằng thuốc đích. Giữa những lựa chọn có mức giá chênh lệch hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nỗi lo không chỉ là bệnh có thể tiến triển ra sao mà còn là chi phí.

Xoá bỏ ám ảnh ung thư gan chỉ sống vài tháng Mắc ung thư gan hiện nay không đồng nghĩa hết hy vọng. Những tiến bộ của y học đang giúp ngày càng nhiều bệnh nhân kéo dài sự sống, kiểm soát bệnh tốt hơn và có thêm thời gian bên gia đình.