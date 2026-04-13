Theo cách tiếp cận nghèo đa chiều, thiếu hụt thông tin không chỉ là một dạng nghèo vô hình mà còn là rào cản trực tiếp khiến người dân khó tiếp cận các cơ hội phát triển.

Với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, khoảng cách này càng rõ nét do hạn chế về trình độ học vấn, điều kiện tiếp cận công nghệ và những rào cản văn hóa, tập quán. Thiếu thông tin đồng nghĩa với việc khó tiếp cận chính sách hỗ trợ, khoa học kỹ thuật, thị trường lao động và các dịch vụ xã hội thiết yếu, từ đó dẫn đến sự phụ thuộc về kinh tế, hạn chế tiếng nói trong gia đình và cộng đồng, làm gia tăng bất bình đẳng giới.

Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin

Thực tế tại Tuyên Quang cho thấy, khi điểm nghẽn thông tin được tháo gỡ, cơ hội phát triển cũng dần mở ra. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh đã xác định giảm nghèo thông tin là nền tảng quan trọng của giảm nghèo đa chiều, góp phần nâng cao dân trí, thay đổi tư duy và tạo điều kiện để mọi người dân, trong đó có phụ nữ, được tiếp cận công bằng với các nguồn lực phát triển.

Du khách nước ngoài đến thăm Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám (Tuyên Quang).

Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ thành lập các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ, gắn với ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây không chỉ là giải pháp phát triển kinh tế mà còn là cách giúp phụ nữ tiếp cận thông tin thị trường, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tự tin tham gia vào chuỗi giá trị.

Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách thông tin. Hạ tầng viễn thông được đầu tư mạnh mẽ, Internet phủ sóng đến hầu hết các thôn, bản, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là phụ nữ, tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện. Hệ thống truyền thanh cơ sở được nâng cấp theo hướng hiện đại, kết hợp với các nền tảng số như Zalo, Facebook, giúp thông tin đến gần hơn với từng hộ gia đình.

Cùng với hạ tầng, các hoạt động tập huấn, đào tạo kỹ năng số và kỹ năng truyền thông được tổ chức thường xuyên, hướng đến phụ nữ và thanh niên nông thôn. Thông qua đó, người dân không chỉ tiếp nhận mà còn biết khai thác, sử dụng thông tin hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Vai trò của các tổ chức Hội Phụ nữ cũng được phát huy rõ nét khi trở thành cầu nối đưa thông tin đến hội viên, đồng thời khuyến khích phụ nữ chủ động chia sẻ, lan tỏa tri thức trong cộng đồng.

Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ 52 tổ nhóm sinh kế, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0; tổ chức 55 hội nghị tập huấn với khoảng 1.700 lượt người tham gia. Sau khi được hỗ trợ, nhiều mô hình đã áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho hội viên.

Nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội

Câu chuyện của bà Vàng Thị Mai ở xã Lùng Tám là một minh chứng tiêu biểu cho hiệu quả của việc giảm nghèo thông tin gắn với bình đẳng giới. Là một phụ nữ dân tộc thiểu số vốn quen với sản xuất thủ công truyền thống, bà Mai đã mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn, học hỏi cách sử dụng mạng xã hội, kỹ năng quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Nhờ được tiếp cận thông tin và kiến thức mới, bà Mai không chỉ nâng cao tay nghề dệt lanh mà còn biết cách kể câu chuyện văn hóa của sản phẩm, đưa vải lanh truyền thống vượt ra khỏi phạm vi làng bản. Thông qua các nền tảng số, sản phẩm lanh do bà và các thành viên hợp tác xã làm ra đã tiếp cận được nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, gia đình bà Vàng Thị Mai từng bước ổn định kinh tế, thậm chí còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ khác trong cộng đồng. Quan trọng hơn, bà Mai đã trở thành hạt nhân lan tỏa, truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khác mạnh dạn học hỏi, thay đổi tư duy và vươn lên làm chủ cuộc sống.

Những kết quả đạt được cho thấy, khi phụ nữ được tiếp cận thông tin đầy đủ và kịp thời, họ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội. Thông tin về khoa học kỹ thuật, thị trường lao động hay pháp luật đã giúp phụ nữ tự tin hơn trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về vai trò của phụ nữ.

Giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo tại Tuyên Quang đã giảm mạnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác giảm nghèo thông tin. Đây không chỉ là con số về kinh tế mà còn phản ánh sự chuyển biến tích cực về cơ hội phát triển công bằng giữa các nhóm dân cư.

Có thể khẳng định, giảm nghèo thông tin đang trở thành “đòn bẩy mềm” nhưng hiệu quả trong thúc đẩy bình đẳng giới tại Tuyên Quang. Khi khoảng cách thông tin được thu hẹp, phụ nữ không còn là đối tượng thụ hưởng thụ động mà đã trở thành chủ thể của phát triển, góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và bền vững.