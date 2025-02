Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Nam Định xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCH&CNCH)... tại lễ khai ấn.

Lực lượng công an bố trí nhiều điểm công khai kết hợp hóa trang tại khu vực tổ chức lễ hội.

Theo kế hoạch, UBND TP Nam Định đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các phương án về quản lý và tổ chức lễ hội khai ấn, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi.

Lực lượng công an sẽ bố trí nhiều điểm công khai kết hợp hóa trang tại khu vực tổ chức lễ hội. Công an TP Nam Định huy động 100% quân số cảnh sát giao thông để phân luồng giao thông trên quốc lộ 10 và các tuyến đường dẫn vào Khu di tích Đền Trần - Chùa Tháp.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân và du khách.

Trước đó, ngày 6/2, Phòng Cảnh sát PCCH&CNCH phối hợp với Công an TP Nam Định đã kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy tại đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, TP Nam Định) và các khu vực phụ cận để bảo đảm an toàn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra lễ hội.

Tại đền Bảo Lộc, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn bảo đảm an toàn sử dụng điện, hương nến, nguồn lửa, nguồn nhiệt, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời bố trí lực lượng thường trực 24/24 để xử lý các tình huống có thể xảy ra.