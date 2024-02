Mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Nam Định và khách thập phương cả nước lại háo hức mong chờ vào đêm ngày mùng 7, rạng ngày mùng 8 Tết để tham gia họp chợ Viềng. Đây là phiên chợ độc đáo, thể hiện phong tục văn hóa tín ngưỡng đậm nét của cư dân Việt ở miền Bắc, đặc biệt mỗi năm chợ chỉ họp một phiên.

Ghi nhận của VietNamNet, ngay từ 16h chiều 16/2 (tức ngày 7 tháng Giêng), du khách tấp nập trên các nẻo đường về chợ Viềng tại huyện Vụ Bản, TP. Nam Định. Ai cũng vui tươi, háo hức được tham dự phiên chợ. Không chỉ người dân ở Nam Định mà khắp các tỉnh Bắc Bộ, kể cả từ các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa… cũng nô nức tề tựu mua bán may rủi nơi phiên chợ độc đáo này.

Đông đảo du khách đến với chợ Viềng.

Đi chợ Viềng đầu năm được lưu truyền nhiều đời như một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng khi chủ yếu bày bán các loại nông cụ, các loại cây trồng và đồ cổ, đồ cũ.

Nét đặc trưng của chợ Viềng là người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả. Người mua và bán đều không quan trọng việc bán đắt hay mua được nhiều hàng, ai đến với chợ Viềng cũng đều với ý niệm "mua may bán rủi" cho năm mới bình an, may mắn.

Người dân tấp nập mua hoa.

Hàng hóa chợ Viềng được bày bán trong các lều quán che tạm, hoặc đặt bất cứ khoảng trống chừa lối đi nào đó trong chợ, đúng kiểu chợ phiên của làng quê Bắc Bộ xưa. Một tấm bạt trải ra, bày lên đó những thứ nông cụ được rèn thủ công, hay dăm ba đôi quang gánh, vài chiếc thúng, cũng là góp phần vào nét chợ Viềng xuân.

Các sản phẩm dao, kéo... được bày bán tại chợ Viềng.

Ông Đỗ Văn Kỳ - Phó chủ tịch UBND huyện Vụ Bản, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lễ hội chia sẻ với VietNamNet, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho phiên chợ, UBND huyện Vụ Bản đã yêu cầu thị trấn Gôi, các xã Kim Thái, Trung Thành thực hiện giải tỏa các hành lang giao thông trên các địa bàn và các trục quốc lộ; không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, bán cây, hàng quán, gây ùn tắc, cản trở giao thông, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 37B, khu vực Đền thờ nghĩa trang Liệt sĩ huyện đến SVĐ huyện, Quốc lộ 38B - đường xuống Phủ Vân Cát đi xã Kim Thái.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông suốt thời gian diễn ra phiên chợ, Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các huyện Vụ Bản, Nam Trực huy động 100% quân số.

Lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông tại Chợ Viềng.

Theo đó, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, huyện Vụ Bản và các huyện được điều động làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và các tình huống có thể phát sinh. Các lực lượng công an tổ chức 30 tổ cắm chốt cố định, 1 tổ tuần tra lưu động để tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân, các phương tiện.

Ngay từ chiều tại khu vực Phủ Chính, nhiều du khách đã tấp nập.

Cảnh người dân mua cây cảnh lấy may hòa vào dòng người đông đúc tạo nên không khí sôi động đầu năm.

Mặc dù đông đúc, tấp nập nhưng người dân hào hứng khi đi chợ Viềng và lễ Phủ Dầy.

Đường vào Phủ Dầy đông nghịt, người dân chen chúc, nhích từng mét.

Khu vực hành lễ đông nghịt người.

Theo Ban quản lý chợ Viềng, dự kiến trong tối đến đêm nay (mùng 7 - 8 tháng Giêng) lượng khách trở về đây sẽ tăng cao.

Cũng trong ngày 16/2, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức, phương án bảo đảm an ninh Chợ Viềng Xuân huyện Vụ Bản năm 2024.

Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chợ Viềng Xuân Vụ Bản đã trở thành những địa chỉ du xuân không chỉ của người dân ở các địa phương trong tỉnh mà còn thu hút đông đảo khách thập phương.

"Chợ Viềng Xuân được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là dịp người dân địa phương thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có được kết tinh ngàn đời nay từ bàn tay khối óc, đồng thời quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa dân tộc", ông Túc cho biết.

Bí thư tỉnh Nam Định Phạm Gia Túc kiểm tra công tác tổ chức lễ hội chợ Viềng.

Ngoài ra, ông Túc yêu cầu lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với huyện Vụ Bản trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho du khách và nhân dân địa phương tham dự Chợ Viềng Xuân.

Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản cho nhân dân địa phương và khách thập phương về hội chợ và các di tích đền, phủ, chùa, lăng thuộc quần thể di tích Phủ Dầy, nhất là công tác phòng, chống cháy nổ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Triển khai và thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn các hoạt động cờ bạc, trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật khác diễn ra trong Chợ Viềng Xuân. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các giá trị của Chợ Viềng Xuân “chỉ có ở Nam Định” với các hình thức đa dạng, phong phú, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài tỉnh.