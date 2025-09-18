Tăng thêm 2-3 triệu lượt khách, không dễ

Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch năm 2025 ngày 18/9, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ đã giao ngành du lịch phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.

Trước đó, mục tiêu của ngành là 22-23 triệu lượt quốc tế và 120-130 triệu lượt nội địa, tức nghị quyết đã nâng chỉ tiêu thêm khoảng 2-3 triệu lượt khách quốc tế và 20-30 triệu lượt khách nội địa. Ông Thủy đánh giá đây là thách thức rất lớn.

Trong khi đó, khách quốc tế đến Việt Nam có tính chất thời điểm (thường từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau). Tính đến hết tháng 8, Việt Nam mới đón được 14 triệu lượt khách quốc tế, đạt 56% mục tiêu đề ra của năm; khách nội địa ước đạt 106 triệu lượt, đạt 70,6% so với mục tiêu.

Do vậy, theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, để đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, ngành du lịch phải đón hơn 11 triệu lượt khách chỉ trong 4 tháng cuối năm; tức trung bình khoảng 2,75 triệu lượt mỗi tháng - một nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh từ đầu năm nay nhờ chính sách miễn thị thực, gia tăng ngày lưu trú, ưu đãi đặc thù về visa... của Chính phủ. Ảnh: Xuân Ngọc

Dữ liệu thống kê của Cục Du lịch Quốc gia cho thấy, trước dịch Covid-19, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong một tháng là 1,8 triệu lượt (11/2019). Sau dịch, con số này dần hồi phục và thực sự bùng nổ kể từ đầu năm 2025, khi lần lượt đạt mốc cao kỷ lục mới 2,07 triệu lượt (tháng 1) và 2,05 triệu (tháng 3).

8 tháng đầu năm nay, bình quân mỗi tháng Việt Nam mới đón được 1,75 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, nếu muốn thu hút được 2,75 triệu lượt khách, mỗi tháng cần tăng thêm 1 triệu khách, tương ứng mức tăng hơn 57%. Còn so với những tháng có lượng khách cao nhất như trên, mức tăng cũng cần hơn 33%.

"Thực sự là một áp lực rất lớn với ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp", ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, thừa nhận. Lý do, du lịch là ngành có độ nhạy chính sách, cần một khoảng thời gian nhất định để khách thay đổi quyết định. Đặc biệt là với các thị trường xa như Âu, Úc, Mỹ,... du khách thường lên kế hoạch du lịch từ trước đó 6 tháng đến cả năm.

Cấp tập xúc tiến, đón hàng trăm đơn vị lữ hành quốc tế

Theo ông Vũ Thế Bình, để tăng nhanh lượng khách quốc tế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cần tập trung thực hiện 2 giải pháp: Thứ nhất, đẩy mạnh truyền thông số, xúc tiến trên các nền tảng số để đưa du lịch Việt Nam ra thế giới, trước tiên tập trung vào các thị trường trọng điểm và các thị trường mới nổi. Từ đó, thu hút khách đi tự do, hoặc đi theo các đoàn đã đăng ký.

Thứ hai, ưu tiên xúc tiến trực tiếp với các công ty lữ hành ở các quốc gia và vùng lãnh thổ là thị trường trọng điểm thông qua việc tổ chức các đoàn fam quốc tế. Qua đó, giới thiệu các sản phẩm mới, các dịch vụ hấp dẫn để họ có thể tổ chức ngay các đoàn khách đến Việt Nam trong năm 2025 và những năm sau.

Theo đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý du lịch các địa phương, các chi hội du lịch và doanh nghiệp, lên kế hoạch tổ chức 7 đoàn fam, triển khai theo 3 giai đoạn, từ nay đến cuối năm và đầu năm 2026. Dự kiến, du lịch Việt Nam sẽ đón 300-400 lãnh đạo các hãng lữ hành quốc tế từ các thị trường trọng điểm.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến tại các thị trường trọng điểm. “Chúng tôi đã phân kỳ các hoạt động, các sự kiện để làm sao có thể thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất", ông Cao Trí Dũng nhấn mạnh.

Ông cho biết, các thị trường gần, có khả năng thích ứng nhanh với chính sách như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ… sẽ được tập trung xúc tiến ngay, kỳ vọng tăng 20-30% lượng khách đến so với cùng kỳ. Trong khi đó, với các thị trường xa, do cần thời gian “ngấm” chính sách lâu hơn, dự kiến từ tháng 11-12 sẽ bắt đầu có phản ứng, lượng khách có thể tăng 15-20%.

Một trong những điểm yếu hiện nay của du lịch Việt Nam là sản phẩm quá cũ, không thay đổi sau nhiều năm. Như nhận xét của Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy, có những sản phẩm đã xây dựng từ cách đây 5-7 năm, thậm chí hơn 10 năm về trước, nay vẫn đưa ra để quảng bá, chào mời khách. Ông đề nghị cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng sản phẩm mà khách du lịch cần chứ không phải cái đã có.

Một trong những yếu tố mới được chú trọng trong phát triển sản phẩm du lịch hiện nay là ẩm thực. Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, nhận định ẩm thực đang trở thành xu hướng nổi bật của du lịch toàn cầu. Bà đề xuất các địa phương cần tăng cường kết nối, hợp tác để xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng.

Chẳng hạn, tới đây tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực trong khuôn khổ Ngày Du lịch Thế giới, với sự tham gia của gần 200 công ty lữ hành trên cả nước nhằm quảng bá, khảo sát và phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực bản địa.

“Để quảng bá ẩm thực Việt Nam, chúng tôi mạnh dạn đưa đầu bếp tham gia các cuộc thi quốc tế và đã đạt được kết quả cao, mở ra những tín hiệu tích cực cho hành trình đưa hương vị Việt đến gần hơn với thế giới”, bà Khánh chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Cao Trí Dũng lưu ý cần xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch đột phá để vừa thu hút vừa giữ chân du khách. Ông đề xuất các doanh nghiệp lữ hành lớn phối hợp với những địa phương là cửa ngõ đón khách quốc tế như Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa… chủ động phát triển các sản phẩm nổi bật, giới thiệu tới các thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn như Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Nam Á.