Lệnh tạm giam và phản ứng của 2 bị can

Theo ProtoThema, CNN Hy Lạp và Neos Kosmos ngày 16/9, 2 bác sĩ vận hành phòng khám tại phố Karneadou, khu Kolonaki (Athens) - bà Ioanna Gaka và chồng là ông Ilias Theodoropoulos đã bị thẩm phán điều tra ra lệnh tạm giam. Toàn bộ việc trình diện trước thẩm phán và công tố viên kéo dài 17-18 tiếng.

Cả 2 bị cáo buộc tội giết người có khả năng chủ ý (tội danh theo luật Hy Lạp, áp dụng khi bị can nhận thức được nguy cơ chết người nhưng vẫn tiếp tục hành động), khung hình phạt tối đa là tù chung thân.

Theo CNN Hy Lạp, thẩm phán căn cứ vào việc 2 bác sĩ thực hiện thủ thuật trong không gian không đủ điều kiện cấp phép, không khám sàng lọc bệnh nhân trước khi tiến hành, phớt lờ cảnh báo trên máy lọc huyết tương và có dấu hiệu cản trở điều tra.

2 vợ chồng bác sĩ. Ảnh: Protothema

Bà Gaka một mực phủ nhận cáo buộc, cho rằng tín hiệu cảnh báo trên máy chỉ là biến chứng thông thường như vỡ mạch máu khi rút kim, không phải dấu hiệu nguy hiểm tính mạng. Bà đổ lỗi cho đội cấp cứu EKAB, nói rằng việc hô hấp nhân tạo bị gián đoạn khi chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương đã "tước đi cơ hội cuối cùng" cứu sống ca sĩ, đồng thời than thở: "Tôi đã làm bao nhiêu điều tốt mà chuyện này lại xảy đến với tôi". Ông Theodoropoulos nói bị cuốn vào vụ việc vì là chồng của bà Gaka.

Hai vợ chồng cũng khẳng định 2 thiết bị lọc huyết tương bị tịch thu đã đăng ký hợp pháp với Hiệp hội Y khoa Athens (ISA) trong giai đoạn 2025-2026, trái với cáo buộc ban đầu của cảnh sát rằng phòng khám chỉ có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giải phẫu bệnh.

Sau khi kết thúc phần khai, bà Gaka suy sụp nghiêm trọng, ban đầu từ chối trợ giúp y tế trước khi cảnh sát và xe cứu thương phải can thiệp. Ông Theodoropoulos giữ thái độ bình tĩnh, tuyên bố tuyệt thực trong trại giam. Cả 2 dự kiến được chuyển tới nhà tù Korydallos vào sáng 17/9.

Những tình tiết gây chấn động từ hồ sơ điều tra

Theo điều tra của cảnh sát, máy lọc huyết tương hoạt động từ khoảng 14h14 đến 14h56 (42 phút), báo động đông máu xuất hiện chỉ khoảng 10 phút sau khi bắt đầu. Tuy nhiên, 2 bác sĩ khai Giorgos Mazonakis ngừng tim lúc 16h15 và đội cấp cứu EKAB chỉ được gọi lúc 16h21 - cách thời điểm máy dừng hoạt động (14h54) gần 90 phút. Cảnh sát nghi ngờ đây chính là khoảng thời gian 2 bị can trì hoãn gọi cấp cứu, đồng thời tìm cách xóa dấu vết.

Cụ thể, bà Gaka được cho là đã chụp và gửi bức ảnh Mazonakis nằm bất động từ điện thoại lúc 14h56 cho một người thứ ba chưa xác định danh tính. Bức ảnh bị xóa lúc 19h09 cùng ngày nhưng được phòng thí nghiệm pháp y phục hồi thành công, trở thành bằng chứng quan trọng. Sau khi Mazonakis được chuyển đi cấp cứu, văn phòng phòng khám cũng được dọn dẹp; nhân viên lễ tân giải thích đây là "quy trình chuẩn sau mỗi thủ thuật y tế", song cảnh sát nghi ngờ đây là hành vi phi tang.

Hai bác sĩ bị cáo buộc liên quan đến cái chết của Giorgos Mazonakis đã được đưa đến tòa án Evelpidon. Ảnh: Eurokinissi/Sotiris Dimitropoulos

Đáng chú ý, khi kiểm tra lại trong một lần thử nghiệm, cùng chiếc máy lọc huyết tương ghi nhận 0 phút hoạt động, cho thấy khả năng Mazonakis không được khám sàng lọc tim mạch hay đo điện tâm đồ trước khi thực hiện thủ thuật.

Lời khai nhân chứng cũng mâu thuẫn với lời khai bác sĩ trên nhiều điểm: bác sĩ nói ca sĩ tới phòng khám lúc 16h, trong khi nhân viên lễ tân ca sáng khẳng định có mặt từ khoảng 14h-14h30 (dù đặt hẹn lúc 13h); bác sĩ nói thời gian điều trị rất ngắn, nhân viên cho biết kéo dài tới 45 phút; bác sĩ khai máy khử rung tim bị hỏng nhưng đội cấp cứu xác nhận thiết bị vẫn hoạt động bình thường khi họ tới nơi.

Điều tra mở rộng và bối cảnh vụ việc

Công tố viên Aristeidis Korreas đã ra lệnh điều tra khẩn cấp việc thanh tra, cấp phép và xử lý khiếu nại trong 5 năm qua tại các cơ sở hành nghề tương tự. Trách nhiệm của Hiệp hội Y khoa Athens (ISA) cũng bị đặt dấu hỏi do phương pháp thay huyết tương chống lão hóa từng được giới thiệu công khai tại các hội thảo chuyên ngành từ năm 2023 mà không bị giám sát chặt.

Giorgos Mazonakis, ca sĩ nhạc laiko nổi tiếng Hy Lạp, 54 tuổi qua đời ngày 9/9 sau khi ngừng tim giữa lúc thực hiện thủ thuật thay huyết tương tại phòng khám nói trên. Lễ tang anh diễn ra ngày 14/9 tại quê nhà Nikaia trong sự tiếc thương của hàng nghìn người hâm mộ cùng sự có mặt của nhiều quan chức, nghệ sĩ tên tuổi Hy Lạp.

Tang lễ ca sĩ Giorgos Mazonakis:

Minh Phi