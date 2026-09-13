Ca sĩ Giorgos Mazonakis, 54 tuổi, đột ngột qua đời vì ngừng tim khi lọc huyết tương tại phòng khám tư ở Athens đang gây chấn động ở Hy Lạp. Hai bác sĩ đã bị bắt sau khi điều tra phát hiện nhiều tình tiết bất thường quanh vụ việc.

Theo lời khai của tài xế taxi chở Mazonakis, nam ca sĩ có mặt tại phòng khám tư Stem Cell (phố Karneadou, Athens) lúc 13h55 ngày 9/9 để lọc huyết tương (plasmapheresis) bằng máy mang tên Inus Pheresis - thủ thuật thay thế huyết tương bằng dung dịch đặc biệt. Mốc giờ này trái với lời khai ban đầu của nữ bác sĩ điều trị rằng bệnh nhân đến muộn hơn và thủ thuật "chưa kịp bắt đầu" thì anh trở nặng.

Giorgos Mazonakis và bác sĩ Ioanna Gaka. Ảnh: Protothema

Theo nhật ký điện tử, máy được kích hoạt lúc 14h14, đến 14h45 bác sĩ Ioanna Gaka chụp một bức ảnh Mazonakis bất tỉnh, mắt nhắm, 2 tay cắm kim truyền - thời điểm chụp ảnh này sau đó trở thành chi tiết mấu chốt của hồ sơ điều tra. Máy dừng lúc 14h57 sau 42 phút vận hành, nhưng phải đến 16h21 - tức 84 phút sau - cuộc gọi đến Trung tâm cấp cứu quốc gia Hy Lạp (EKAV) mới được thực hiện.

Nhân viên y tế có mặt chỉ 3 phút sau, lúc 16h24, đưa bệnh nhân tới Bệnh viện Elpis lúc 16h45 và anh được tuyên bố tử vong lúc 17h40. Khoảng trống 84 phút này hiện là trọng tâm điều tra, nhằm xác định thời điểm ngừng tim thực sự, thời gian hồi sức kéo dài bao lâu và lý do cấp cứu bị chậm trễ.

Theo lời khai, sau khi chụp ảnh, bác sĩ Gaka gửi hình cho chồng - ông Ilias Theodoropoulos, người đứng tên phòng khám - khi đó đang ở một cửa hàng gần đó trong khu Kolonaki. Ông lập tức quay lại, cùng vợ hồi sức tim phổi. Một nhân viên cấp cứu khai ông Theodoropoulos nói phòng khám "có máy khử rung tim nhưng không hoạt động"; khi đội cấp cứu gắn máy của mình, thiết bị báo nhịp tim vô tâm thu - không thể can thiệp bằng sốc điện.

Bức ảnh chụp Mazonakis bất tỉnh sau đó bị xóa khỏi điện thoại bác sĩ Gaka lúc 19h09, trước khi cả 2 vợ chồng đến trình diện tại đồn cảnh sát Kypseli lúc khoảng 19h45. Cảnh sát đã phục hồi thành công bức ảnh này làm bằng chứng.

Ca sĩ Giorgos Mazonakis Ảnh: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Evangelos Bougiotis

Thanh tra của Hiệp hội Y khoa Athens đã xác định phòng khám hoạt động trái phép, vi phạm Nghị định 84/2001 về cơ sở y tế tư nhân, dù giấy phép chỉ cho phép khám nội khoa thông thường, không đủ điều kiện thực hiện lọc huyết tương. Đại diện hiệp hội - người từng trực tiếp tham gia các đợt thanh tra trước đó tại cơ sở này - cáo buộc máy Inus Pheresis nói trên chưa từng được trình cho đoàn thanh tra.

Khi đoàn thanh tra yêu cầu bác sĩ Gaka vận hành lại máy, thiết bị hiển thị "0 phút hoạt động" dù đã hoàn tất quy trình trên bệnh nhân trước đó. Hồ sơ cũng không có đánh giá tim mạch hay điện tâm đồ nào trước khi lọc huyết tương, trong khi nhân viên phòng khám đã dọn dẹp hiện trường ngay sau sự việc và không ai trong 2 bác sĩ đi cùng bệnh nhân đến bệnh viện.

Hai vợ chồng bác sĩ bị bắt tối 10/9, đối diện cáo buộc hình sự "gây nguy hiểm dẫn đến chết người" theo luật Hy Lạp. Đoàn thanh tra đề xuất phạt bác sĩ Gaka 73.367,57 Euro (khoảng 2,2 tỷ đồng) và đóng cửa vĩnh viễn phòng khám; ông Theodoropoulos bị đề xuất phạt 14.673,51 Euro (khoảng 441 triệu đồng) và đình chỉ hành nghề 6 tháng vì sở hữu trái phép thiết bị y tế công nghệ cao. Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Adonis Georgiadis nói lọc huyết tương là "thủ thuật nặng", chỉ nên thực hiện trong bệnh viện. V

Giorgos Mazonakis, 54 tuổi, là giọng ca nhạc laiko (dòng nhạc dân gian đương đại) nổi tiếng bậc nhất Hy Lạp suốt hơn 3 thập kỷ, được hãng đĩa PolyGram phát hiện năm 1992 tại Patras và sau đó nổi danh cả ở Cyprus, khu vực Balkan lẫn cộng đồng kiều bào Hy Lạp tại Đức, Australia, Mỹ.

Tiếng hát của Giorgos Mazonakis:

Minh Phi

Nguồn: Protothema, Parapolitika, Euronew