Ngày 9/9, ca sĩ Giorgos Mazonakis (54 tuổi) qua đời sau khi lọc huyết tương tại phòng khám tư Stem Cell ở khu Kolonaki (Athens). Hai vợ chồng bác sĩ Ioanna Gaka (55 tuổi) và Ilias Theodoropoulos (58 tuổi) bị bắt ngay sau đó. Tại phiên trình diện thẩm phán điều tra mới nhất, lời khai của cả 2 lộ ít nhất 4 điểm mâu thuẫn lớn, cùng nhiều tình tiết mới khiến vụ án thêm phức tạp.

Theo Parapolitika, mâu thuẫn đầu tiên là giờ đến phòng khám: bà Gaka khai Mazonakis đến lúc 16h00, trong khi nhân viên phòng khám và camera an ninh cho thấy anh có mặt vào khoảng 14h00-14h30, dù lịch hẹn ban đầu được đặt lúc 13h00.

Theo Protothema, mâu thuẫn thứ hai liên quan thời gian điều trị khi bà Gaka nói bệnh nhân chỉ ở phòng máy trong thời gian ngắn và thiết bị "còn chưa kích hoạt" nhưng một nhân viên phòng khám khai anh đã ở đó ít nhất 45 phút.

Ca sĩ Giorgos Mazonakis. Ảnh: parapolitika

Đáng chú ý nhất là mâu thuẫn thứ 3, bà Gaka khai chuyên môn của mình là sản phụ khoa, còn chồng - ông Theodoropoulos - mới là bác sĩ nội khoa. Nói cách khác, người trực tiếp thực hiện lọc huyết tương cho Mazonakis không có chuyên môn phù hợp với thủ thuật này.

Vẫn theo nguồn tin trên, mâu thuẫn thứ 4 xoay quanh máy khử rung tim khi bà Gaka khai chồng đã dùng thiết bị này để hồi sức nhưng đội cấp cứu xác nhận máy vẫn nằm nguyên trong túi đựng, chưa từng được lấy ra sử dụng. Lời khai về liều adrenaline (thuốc kích thích tim dùng trong hồi sức cấp cứu) cũng vênh nhau khi ông Theodoropoulos nói với nhân viên cấp cứu là đã tiêm 1mg, còn bà Gaka khai đã tiêm tổng cộng 5mg chia nhiều lần.

Cùng nguồn tin, ông Theodoropoulos khẳng định không liên quan đến việc điều trị trước đó, nói Mazonakis hoàn toàn là bệnh nhân của vợ mình, dù thừa nhận đã trực tiếp ép tim khi quay về từ bữa trưa.

Khám xét phòng khám, điều tra viên còn phát hiện một máy ly tâm bị giấu kín, chưa từng được khai báo trước đó. Theo Tovima và Albeu, hồ sơ điều tra ghi nhận có người trong phòng khám đã dùng máy tính tra cứu một công cụ trí tuệ nhân tạo (nghi là ChatGPT) để tìm cách hồi sức cho bệnh nhân ngay khi Mazonakis còn ở đó, trước khi anh tử vong; cơ quan chức năng đang xác minh ai thực hiện tìm kiếm, nội dung câu hỏi, câu trả lời nhận được và liệu việc này có trùng thời điểm anh ngừng tim hay không. Cũng theo Tovima, các mục lịch hẹn liên quan riêng đến Mazonakis trong phần mềm phòng khám đã bị xóa có chọn lọc, trong khi những mục khác vẫn còn nguyên.

Theo Parapolitika, luật sư đại diện gia đình - ông Charalampos Lykoudes - cho biết Mazonakis đã bất tỉnh khoảng 90 phút trước khi xe cấp cứu được gọi lúc 16h21, tức là mất ý thức vào khoảng 14h50, đồng thời cáo buộc hồ sơ bệnh án điện tử của nam ca sĩ đã bị xóa vĩnh viễn và có dấu hiệu phòng khám bị dọn dẹp, chỉnh sửa hiện trường.

Ông tuyên bố sẽ đề nghị nâng cáo buộc từ "gây nguy hiểm dẫn đến chết người" (điều 308 Bộ luật Hình sự Hy Lạp, mức án tối đa 10 năm tù) lên tội danh nghiêm trọng hơn, tương đương giết người với yếu tố cố ý gián tiếp.

Tiếng hát của Giorgos Mazonakis:

Minh Dũng

Nguồn: Parapolitika, Tovima, Albeu, video: TikTok