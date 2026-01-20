Trong số những giọng hát của Nhà hát Công an Nhân dân, Thượng tá - NSƯT Thanh Tâm là một trong những nghệ sĩ để lại dấu ấn đặc biệt. Mang quân hàm Thượng tá, chị không chỉ là giọng ca chủ lực của đơn vị mà còn là nghệ sĩ sở hữu khả năng hiếm có khi hát được nhiều thứ tiếng từ Anh, Pháp, Nga, Trung...

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, quyết định theo học con đường biểu diễn chuyên nghiệp là lựa chọn đầy dũng cảm khi chị phải tự mình nỗ lực từng bước để khẳng định bản thân.

Thượng tá - NSƯT Thanh Tâm.

Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Thanh Tâm là khi chị đầu quân cho Nhà hát Công an Nhân dân. Bước vào môi trường kỷ luật, khuôn phép, chị không chỉ gánh trọng trách là nghệ sĩ mà còn là chiến sĩ. Áp lực của hai vai trò đòi hỏi sự bản lĩnh và thích nghi mạnh mẽ.

Chị từng chia sẻ, vào lực lượng công an giúp chị bớt cái tôi nghệ sĩ, biết tiết chế, biết cân bằng hơn - điều mà trước đây chị chưa nhận ra. Chính sự rèn luyện trong môi trường đặc thù này đã giúp Thanh Tâm ngày càng trưởng thành về tư duy nghệ thuật lẫn cách xử lý ca khúc.

Không hài lòng với giới hạn có sẵn, chị miệt mài học hỏi để có thể hát bằng nhiều ngôn ngữ. Mỗi bài hát là một câu chuyện, một văn hóa riêng, buộc chị phải tìm hiểu cách phát âm, nhạc tính và tinh thần của từng vùng miền. Việc luyện tập các ngôn ngữ khác nhau không chỉ mở rộng kỹ thuật biểu diễn mà còn giúp chị tiếp cận đa dạng phong cách âm nhạc. Đây cũng là điểm đặc biệt khiến Thanh Tâm luôn nổi bật trong các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế và những tiết mục mang tính trình diễn tổng hợp.

Với NSƯT Thanh Tâm, nghề hát không chỉ là công việc mà là hành trình rèn luyện nhân cách, là cách chị truyền đi năng lượng tích cực và sự tử tế qua từng câu hát. Và hành trình ấy vẫn tiếp tục, với giọng ca của một người nghệ sĩ luôn biết làm mới mình nhưng chưa bao giờ đánh mất nguồn cội và giá trị nền tảng.

NSƯT Thanh Tâm hát "Hà Nội còn thu không em"

Sinh ra tại Bắc Giang, Thượng uý - ca sĩ Trần Thu Hường bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi mới 5 tuổi. Dù không xuất thân trong gia đình nghệ thuật, đam mê cùng nỗ lực bền bỉ đã đưa cô đến con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuổi thơ nhiều biến động khiến Thu Hường sớm trưởng thành, kiên định với lựa chọn theo đuổi âm nhạc.

Hành trình đến với nghề của Thu Hường là câu chuyện tự lực đáng nể. Một mình lên Hà Nội, cô tự nộp hồ sơ và thi đỗ vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2005, Thu Hường được NSƯT - nhà giáo Dương Minh Ánh dìu dắt. Với cô, NSƯT Dương Minh Ánh là người mẹ thứ hai trong nghề, người đặt nền tảng kỹ thuật và giúp định hình bản sắc âm nhạc.

Thượng uý - ca sĩ Trần Thu Hường.

Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, ca sĩ Thu Hường ghi dấu với nhiều thành tích: Giải Ba Tiếng ca học đường 2007 Top 6 Sao Mai điểm hẹn 2008, Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2014, Top 6 Nhân tố Bí ẩn cùng 5 năm cộng tác tại Đoàn Ca múa nhạc CAND.

Năm 2016, Thu Hường chính thức về công tác tại Nhà hát Công an Nhân dân - Cục Công tác Chính trị mang quân hàm Thượng úy. Năm 2023, Thu Hường phát hành album Mong về Hà Nội, đánh dấu bước chuyển trong phong cách: trầm lắng, sâu sắc và nhiều tự sự hơn. Những trải nghiệm tích lũy trong hơn 15 năm ca hát đã giúp cô xây dựng màu sắc riêng, được tiếp tục nuôi dưỡng trong lần tái xuất.

Trần Thu Hường thể hiện "Bài ca Hà Nội"